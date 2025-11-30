إبداعات فنية متنوعة تزيّن «مهرجان العين للكتاب»

العين (الاتحاد)



يشارك في مهرجان العين للكتاب 2025، فنانون تشكيليون ومبدعون إماراتيون، لعرض أعمالهم التي تؤكد حرفيتهم العالية، وتعكس خيالهم الواسع. ومن بين هذه المشاركات تستعرض الفنانة التشكيلية فريدة يحيى، أمام جمهور المهرجان عملاً إبداعياً مزجت فيه جماليات التراث بخطوط الحداثة، من خلال جدارية جمعت قلعة الجاهلي، واستاد هزاع بن زايد، يفصل بينهما باب تراثي كرمزية تجمع الماضي بالحاضر.

أوضحت يحيى أن المشاركة في المعارض والمهرجانات ساعدتها على توسيع مداركها، والاطلاع على تجارب فنية متعددة، معتبرة أن رؤية الفنون العالمية تمنح الفنان القدرة على اختيار الطريق الذي يناسبه ويعبر عنه في أعماله.

في جانب آخر من العين سكوير، موقع المهرجان الرئيس، يشارك المصور الفوتوغرافي محمد المصعبي، الذي بدأ رحلته في التصوير في عام 2014، متخصصاً في التصوير الجوي عبر «الدرون»، وتوثيق مشاهد الطبيعة، إذ يقدم لزوار المهرجان هذا العام تسع صور تبرز جمال مدينة العين.



الصورة الجميلة

يوضح الفنان المصعبي أن الصورة الجميلة تتطلب وقتاً وصبراً، وجهداً كبيراً في اختيار المواقع المناسبة، والزوايا التي تُظهر جمالية اللقطة، واصفاً أصعب صورة التقطها كانت صورة للبرق في الصحراء، إذ يقول إنه اضطر لالتقاط 400 صورة حتى تمكن من الحصول على صورة واحدة مناسبة للحظة البرق الخاطفة.