بدور القاسمي: نبني مساحات تتفاعل فيها العقول المبدعة

الشارقة (وام)



شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، افتتاح مشروع «المقر 39»، الذي يشكل إضافة جديدة لمنظومة الابتكار والإبداع في الإمارة، ويعزز دورها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية والتقنيات المتقدمة.

يعد «المقر 39»، منصة متعددة التخصصات تجمع الفنانين والمصممين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التصميم والفنون الرقمية والإعلام والعمارة والأزياء والموسيقى، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والفنون التفاعلية، عبر مساحات عمل مشتركة ومعامل واستوديوهات وبرامج احتضان مبتكرة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: إن «المقر 39» يعد أحدث مرتكزات الشارقة القائمة على أن الإبداع يزدهر حيث يمنح الناس القدرة على التخيل، والتعاون، والابتكار.. نحن نبني مساحات تتفاعل فيها العقول المبدعة، وتتبادل الإلهام، وتغرس بذور مستقبل ثقافي واقتصادي يعود بالنفع على الجميع.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أن المشروع يمثل خطوة جديدة في بناء بيئة تجمع بين الإبداع والابتكار وتدعم الشباب ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي قبيل احتفال المجمع بعامه العاشر بعد سلسلة من الإنجازات في استقطاب الشركات المتقدمة عالمياً.

شهد حفل الافتتاح حضوراً واسعاً من الفنانين ورواد الأعمال والمبدعين وقادة المؤسسات الثقافية والإعلامية، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص.