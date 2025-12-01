الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«ليالي الشعر» يختتم أمسياته بقصائد في حب الوطن

1 ديسمبر 2025 23:59

العين (الاتحاد)
اختتم برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة»، أحد أبرز محاور مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أمسياته، وسط تفاعل واسع، بعد أن قدّم عروضاً وجلسات احتفت بالفنون الشعرية الشعبية بوصفها ركناً أصيلاً من مكونات التراث الإماراتي العريق، ومصدراً متجدداً للإبداع.
واستهل الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمسية بكلمة أكد فيها أهمية برنامج «ليالي الشعر» في مهرجان العين للكتاب، الذي يقام هذا العام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إذ أسهم هذا البرنامج في تشجيع حركة الشعر الشعبي بدولة الإمارات، وسلّط الضوء على أهم الشعراء الذين أثروا موروث الشعر النبطي، وأسهموا في الحفاظ على هذا الإرث والتراث الأصيل، موجّهاً الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا البرنامج.
ليلة حافلة
شهد قصر المويجعي التاريخي، ليلة حافلة بأجمل الكلمات والمعاني والصور الشعرية، قدمتها مجموعة من أشهر شعراء الشعر الشعبي في دولة الإمارات، عبر جلسة «الشعر والمجتمع»، وهم: الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، والشاعر سيف السعدي، والشاعرة شيخة المطيري، حاورهم فيها الإعلامي حميد المزيني.
وتناولت الجلسة دور الشعر في نقل القيم والعادات الأصيلة، وتأثيره في أبناء المجتمع، بوصفه وسيلة للتعبير عن الهوية والثقافة. وعبّر الشعراء، من خلال قصائدهم، عن «السنع» والأخلاق الفضيلة، مؤكدين أن الشعر رسالة تسهم في حفظ المجتمع، وتعزيز ترابطه.
وتناول الشاعر سيف السعدي بداياته وتجربته الشعرية، مستعرضاً أسماء أهم الشعراء الذين عاصرهم وأثروا في مسيرته، وألقى بعضاً من قصائده الجميلة بدأها بقصيدة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» .
كما تحدّث الشاعر خلفان الكعبي، عن المشهد الشعري العام وارتباط الشعر بالمجتمع، وألقى قصيدة اجتماعية بعنوان: «علمني أكتب على سبورة أحزاني». في حين تحدّثت الشاعرة شيخة المطيري عن دور الإعلام في حفظ الشعر الشعبي وتوثيقه في الوسائل المختلفة بدءاً من المخطوطات، ومروراً بالصحف وإنشاء مجالس الشعر، ووصولاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تلقي باقة من أجمل قصائدها الوجدانية والوطنية.
شعراء المستقبل
ضمن برنامج «ليالي الشعر» أيضاً، وللمرة الأولى منذ انطلاقه، احتضن قصر المويجعي مواهب شعرية ناشئة عبر أمسية حملت عنوان «شعراء المستقبل»، نثروا خلالها عبير قصائدهم في أجواء مليئة بالحماسة والتشجيع.

وتألقت أربع مواهب من «شعراء المستقبل»، وهم: سلطان الشامسي، وهند النقبي، وشريفة الهوتي، وعلي البلوشي في نظم وإلقاء مجموعة من أجمل القصائد التي تتغنّى بحب الإمارات، وتعكس الولاء لقادتها بمناسبة عيد الاتحاد في جلسة حاورتهم فيها صانعة المحتوى الثقافي عائشة الخيال، للوقوف على مواهبهم في الشعر، وظروف انطلاقتها، وجدوى تشجيعها.
إضافات مبتكرة
عكست الأمسية جهود مركز أبوظبي للغة العربية في استحداث إضافات مبتكرة، لتميكن أبناء المجتمع وخاصة المواهب الواعدة من الناشئة، تماشياً مع إعلان قيادة دولة الإمارات للعام 2025 عاماً للمجتمع، وبما يعزّز اللغة العربية وروافدها الثقافية.

مهرجان العين للكتاب
أبوظبي
العين
مركز أبوظبي للغة العربية
