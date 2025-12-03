«إرثي» يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 بمجموعة من الورش

الشارقة (وام)



في عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، تبرز تجربة مجلس إرثي للحرف المعاصرة بوصفه إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة، التي نجحت في تحويل الحرف إلى أحد أبرز مكوّنات الهوية الإماراتية المعاصرة، حيث قدّم نموذجاً ثقافياً حياً يُسهم في التعليم ويعزّز الاقتصاد والتنمية المجتمعية، ويُجسّد في الوقت ذاته رؤية الدولة تجاه التراث ضمن مختلف المحافل والمناسبات الدولية المتصلة بالفنون والتصميم حول العالم.

وواكب المجلس احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، بمجموعة من الورش منها «ورشة صناعة ميدالية مفاتيح من التلي والجلد»، و«ورشة تصميم فواصل الكتب باستخدام تقنية (السفيفة)»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، وأشرف على تقديم هذه الورش نخبة من الحرفيات الإماراتيات.