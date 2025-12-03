متحف العين يحتفي بعيد الاتحاد الـ54

العين (الاتحاد)



احتفى متحف العين بعيد الاتحاد الـ54 يومي 1 و2 ديسمبر، من خلال برنامج ثقافي يعكس روح الهوية الإماراتية وتراثها العريق، حيث يرحّب بالزوار لمعايشة أجواء وطنية تجمع بين المتعة والمعرفة، في تجربة تحتفي بتاريخ المكان والإنسان.

وتتضمن الفعالية باقة متنوّعة من الأنشطة، تشمل العروض التقليدية وفي مقدمتها العيّالة، وورش الأطفال التفاعلية، إلى جانب استعراض الحرف الإماراتية التي تعكس مهارة الصناعات اليدوية، إضافة إلى الاستمتاع بالأطباق المحلية مع فعّالية الطبخ المباشر، والتصوير الفوري، إلى جانب قصص تراثية تُروى للزوار تعكس تاريخ الإمارات وانتقال إرثها من جيل إلى جيل.