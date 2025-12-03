الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

إقبال لافت على إصدارات «أبوظبي للغة العربية» في «الكويت للكتاب»

4 ديسمبر 2025 02:57

أبوظبي (الاتحاد) 

شهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025 إقبالاً لافتاً على إصدارته التي وصلت إلى 550 إصداراً، منها 90 عنواناً جديداً تغطّي مختلف مجالات الثقافة والمعرفة، والتي نفَدَ بعضها خلال الأيام الأولى للمشاركة. وعرض المركز في جناحه إصدارات مشروعه «كلمة» للترجمة، كما قدّم مشروعه «إصدارات» للنشر العربي، عناوين وكتباً تعكس حركة التأليف والنشر، في مجالات الأدب والتاريخ والثقافة.
فيما عكست «سلسلة البصائر» للبحوث والدراسات، المخصّصة لنشر الكتب الحاصلة على منح «برنامج المنح البحثية»، جهود المركز للارتقاء بالبحث العلمي في اللغة العربية وحقولها المعرفية. وحظيت مجموعة من الكتب التي أصدرها المركز مؤخراً بإقبالٍ لافت، حيث نفدت جميع النسخ المعروضة منها خلال أيام المعرض الأولى، وأهمها: كتاب «شرح ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي»، الذي صدر ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات المخصصة لنشر الأعمال الفائزة في برنامج المنح البحثية.

