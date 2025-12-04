الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

علياء القاسمي: «الأوركسترا الوطنية» صورة صادقة للإمارات

الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات خلال مشاركتها في احتفالات عيد الاتحاد (وام)
5 ديسمبر 2025 02:59

أبوظبي (وام)

قدمت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات عرضاً خاصاً خلال الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد، الذي استضافه متحف زايد الوطني، حيث أدت السلام الوطني وقدمت موسيقى أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة، في أول ظهور عام لها بصفتها الأوركسترا الوطنية للدولة. وأدت الأوركسترا الأنغام الموسيقية المصاحبة للسرد القصصي والبصري، الذي تناول أبرز محطات تاريخ الدولة ونهضتها. وبرزت اللحظة الأكثر تأثيراً مع الأداء الأول للسلام الوطني «عيشي بلادي»، الذي ترك أثراً عميقاً من الفخر والوحدة في وجدان الجمهور.
وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المديرة العامة للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يشرفنا أن يكون ظهورنا الأول أمام الجمهور في احتفالات عيد الاتحاد، هذا اليوم الذي يوحّد أبناء الوطن على مشاعر الاعتزاز والامتنان، وتكتسب هذه المناسبة معنى خاصاً بالنسبة لنا، لأنها تتزامن مع افتتاح متحف زايد الوطني، الصرح الذي يحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويجسّد رؤيته لدور الثقافة في الوصل بين تاريخنا والتطلع بثقة إلى المستقبل».
وأضافت: «من خلال الموسيقى، نسعى إلى تقديم صورة صادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نعيشها ونفخر بها، بما فيها من وحدة، وإبداع، وعمق ثقافي يعكس ملامح هذا المجتمع، ونتطلع أن نروي جزءاً من قصة الوطن بأسلوبنا، من خلال صوت وطني مميز».
وتابعت قائلة إن العرض شكل تحيةً للقيم التي نهضت عليها دولتنا، ومحطة بارزة في مسيرة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نعمل على تقديم صوت موسيقي، ينتمي إلى دولة الإمارات ويصل إلى جمهورها.
من جانبه، قال أمين قويدر، المدير الفني وقائد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «إن العزف في احتفال عيد الاتحاد الرسمي شكل لحظةً خاصة لموسيقيينا، فقد جمع الحفل بين السرد والتاريخ والمشاعر، وفتح لنا مساحة لمشاركة صوت واحد، يستند إلى تنوّع طاقاتنا الموسيقية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من مناسبة وطنية بهذا القدر من الأهمية».
وتضم الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 70 موسيقياً متفرغاً و30 مغني كورال، يجمعون بين تقاليد موسيقية عربية وغربية، وتأتي مشاركتهم في احتفالات عيد الاتحاد ضمن دور الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إبراز الهوية الثقافية لدولة الإمارات عبر الموسيقى، وتقديم عروض أوركسترالية تصل إلى المجتمعات في مختلف إمارات الدولة.

الأوركسترا الوطنية
علياء القاسمي
الأوركسترا الإماراتية
الإمارات
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
