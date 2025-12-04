الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

بيت الحكمة يشارك في معرض «سيلانجور للكتاب»

بيت الحكمة يشارك في معرض «سيلانجور للكتاب»
5 ديسمبر 2025 02:59

الشارقة (وام)

شارك بيت الحكمة في الحفل الرسمي لافتتاح الدورة الرابعة من معرض سيلانجور الدولي للكتاب 2025، الذي تستمر فعالياته حتى السابع من ديسمبر الجاري في ولاية سيلانجور الماليزية، وذلك بحضور جلالة السلطان شرف الدين إدريس شاه سلطان الولاية، الذي كرم عدداً من الجهات المؤثرة في المشهد الثقافي وفي مقدمتهم بيت الحكمة تقديراً لدوره في دعم صناعة الكتاب ونشر القراءة والنهوض بأدب الأطفال واليافعين.
سبق حفل الافتتاح زيارة إلى مؤسسة مكتبة سيلانجور العامة، حيث كان في استقبال فريق بيت الحكمة مستورة محمد رئيسة المؤسسة، والتي اصطحبت فريق بيت الحكمة في جولة شاملة داخل مرافق المؤسسة للاطلاع على برامجها وخدماتها المجتمعية، وذلك وفي إطار الزيارات المتبادلة بهدف تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسستين.
وأكدت العقروبي على الدور المتجدد للمكتبات اليوم بوصفها فضاءات حية تلهم الأفكار، وتدعم الإبداع خاصة لدى الأجيال الشابة، وليست مجرد أماكن للقراءة فحسب، مشددة على أهمية المبادرات الفعالة الموجهة للأطفال واليافعين لترسيخ حب القراءة وتنمية الحس الإبداعي، إضافة إلى ضرورة تبني المكتبات للتقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة فن السرد القصصي، في ظل الكم الهائل من المحتوى الذي تنتجه هذه التقنيات يومياً.

بيت الحكمة
الشارقة
ماليزيا
