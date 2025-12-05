السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب» تستعرض التجربة الثقافية الإماراتية والعربية في «المكسيك للكتاب»

العامري في صورة جماعية خلال المعرض (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:44

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

فتحت «هيئة الشارقة للكتاب»، خلال مشاركتها في معرض المكسيك الدولي للكتاب، الذي يقام من 29 نوفمبر حتى 7 ديسمبر الجاري، آفاق التعاون والعمل المشترك بين الحراك الثقافي الإماراتي ونظيره المكسيكي واللاتيني، حيث استعرضت تجربة الشارقة في بناء مجتمعات المعرفة وقيادة مشروع تنموي قائم على الحوار الثقافي والاستثمار في وعي الأفراد والمجتمعات. وعقدت الهيئة خلال المعرض 30 اجتماعاً مهنياً مع نخبة من المؤسسات الثقافية، والناشرين والهيئات الحكومية المعنية بصناعة المعرفة والإبداع.
وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «إن بناء جسور فاعلة ومتينة مع مدن وبلدان العالم، يعد واحداً من الركائز الأساسية التي استند عليها مشروع الشارقة الثقافي بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فالشارقة تؤمن بأن حضورها في معارض الكتب الدولية هو تمثيل حيّ للثقافة العربية والإماراتية، وتعزيز لحجم حضورها ومساهمتها في النتاج الإبداعي والمعرفي العالمي». وأضاف العامري: «في كل مشاركة دولية للهيئة نلمس حجم الاهتمام الأجنبي بمشروع الشارقة الثقافي، ونرى تقدير كبرى المؤسسات والمثقفين، بما يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من مشروع تنموي قائم على الاستثمار بالكتاب، واستعادة دوره التاريخي في تعميق العلاقات بين الشعوب والحضارات، وهذا ما تجسد في الإقبال الجماهيري من الزوار على النسخة الإسبانية من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة (محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس) الذي يعرضه جناح الهيئة المشارك في المعرض».

الإمارات
هيئة الشارقة للكتاب
الشارقة
معرض المكسيك للكتاب
المكسيك
أحمد بن ركاض العامري
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©