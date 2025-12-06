الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تُتوج مبدعي «دبي للفنون الأدائية الشبابية»

جانب من تكريم الفائزين في المهرجان (من المصدر)
7 ديسمبر 2025 01:33

 دبي (الاتحاد)

توَّجت هيئة الثقافة والفنون في دبي الفائزين بجوائز مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، وذلك خلال اختتام فعاليات نسخته الأولى الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب والمبدعين في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم المهنية وإنتاج أعمال فنية وأدائية نوعية تُسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية وإثراء المشهد الثقافي المحلي، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.
قالت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «تسعى الهيئة من خلال مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، إلى اكتشاف أصحاب المواهب الصاعدة وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، لضمان استمراريتهم في إنتاج أعمال فنية متميزة تعكس تفرد الفنون المحلية وتُثري الحراك الثقافي الذي تشهده دبي»، ولفتت الجلاف إلى أن المهرجان يمثّل حاضنة إبداعية تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن شغفهم، وتعزيز التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات في كافة المجالات الفنية، ما يمكّنهم من تأسيس مشاريع مستقبلية تساهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، مؤكدة في الوقت نفسه أن تنظيم الحدث في الفضاءات العامة وحي الشندغة التاريخي ساعد أصحاب المواهب المشاركة على تقديم أعمال فنية مبتكرة تتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، كما ساهم ذلك في تعزيز تفاعل الجمهور مع العروض المقدمة.

الفنون الشعبية 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يحضرون أفراح بن غدير والكتبي والفلاسي
حمدان بن محمد: ربط الأجيال بماضيها وتعزيز الروابط الأسرية والصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا

شهدت مسابقة مهرجان دبي للفنون الشعبية منافسة حامية بين الفرق المشاركة، حيث جاءت فرقة مسرح الشباب للفنون في المرتبة الأولى، تلتها فرقة اليزوة في المرتبة الثانية، وجمعية دبي للفنون الشعبية والتجديف في المرتبة الثالثة، بينما حلّت جمعية دبي للفنون الشعبية في المرتبة الرابعة.

مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية
الموسيقى
هيئة الثقافة والفنون
الفنون الشعبية
دبي للثقافة
المسرح
دبي
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©