«دبي للثقافة» تُتوج مبدعي «دبي للفنون الأدائية الشبابية»

دبي (الاتحاد)



توَّجت هيئة الثقافة والفنون في دبي الفائزين بجوائز مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، وذلك خلال اختتام فعاليات نسخته الأولى الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب والمبدعين في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم المهنية وإنتاج أعمال فنية وأدائية نوعية تُسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية وإثراء المشهد الثقافي المحلي، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

قالت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «تسعى الهيئة من خلال مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، إلى اكتشاف أصحاب المواهب الصاعدة وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، لضمان استمراريتهم في إنتاج أعمال فنية متميزة تعكس تفرد الفنون المحلية وتُثري الحراك الثقافي الذي تشهده دبي»، ولفتت الجلاف إلى أن المهرجان يمثّل حاضنة إبداعية تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن شغفهم، وتعزيز التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات في كافة المجالات الفنية، ما يمكّنهم من تأسيس مشاريع مستقبلية تساهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، مؤكدة في الوقت نفسه أن تنظيم الحدث في الفضاءات العامة وحي الشندغة التاريخي ساعد أصحاب المواهب المشاركة على تقديم أعمال فنية مبتكرة تتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، كما ساهم ذلك في تعزيز تفاعل الجمهور مع العروض المقدمة.



الفنون الشعبية

شهدت مسابقة مهرجان دبي للفنون الشعبية منافسة حامية بين الفرق المشاركة، حيث جاءت فرقة مسرح الشباب للفنون في المرتبة الأولى، تلتها فرقة اليزوة في المرتبة الثانية، وجمعية دبي للفنون الشعبية والتجديف في المرتبة الثالثة، بينما حلّت جمعية دبي للفنون الشعبية في المرتبة الرابعة.