«منار أبوظبي».. ثلاثية الفن والطبيعة والمعرفة

فاطمة عطفة



عبر المزج بين الفن والطبيعة والمعرفة، يشكّل معرض «منار أبوظبي»، محوراً رئيساً ضمن مبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي دشّنتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في عام 2023، ليمنح الزوّار ومحبي الفنون التشكيلية فرصة للتأمل والتفاعل مع معروضاته الفنية المعبرة عن حوار الإبداع بين ملامح الطبيعة والضوء، وسوف يستمر المعرض من 1 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في مدينة العين، ومن 15 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في العاصمة أبوظبي.





وفي حديثها لـ«الاتحاد» تبيّن القيمة الفنية علياء زعل لوتاه، أهمية اختيار عنوان المعرض، فتقول: «اخترنا عنوان «دليلك نجم سهيل» لهذا المعرض لأنه يعكس رمزية النور كمرشد في رحلة الإنسان عبر الصحراء والبحر والحياة، ومن قديم الزمن كانت النجوم دليلاً للمسافرين ليلاً، توجههم إلى الطريق الصحيح، وتكشف لهم الماء والظل والنجاة، حيث كانت السماء خريطة مفتوحة يقرؤها المسافر بعينه وقلبه، وكل نجم فيها رمز، وكل ضوء فيها وعد بالوصول. وفي رحلات الاستكشاف وتجارة اللؤلؤ، كانت النجوم مرشد البحارة في ظلمة البحر، وعلم الفلك وسيلة للبقاء وسط الموج واستكشاف المصير المجهول، ومواقع النجوم تمنح الإنسان اليقين والأمل. وفي هذا السياق، يبرز نجم سهيل كرمز للهداية والصبر والإيمان، وبشارة بنور جديد يتجدد بعد طول انتظار ومن هذا المنطلق، يوظف «منار أبوظبي» الضوء كدليل ووسيط في آنٍ واحد، ليأخذ الزوّار في رحلة استكشافية تمزج بين الفن والطبيعة والمعرفة، وتعكس جوهر المعرض في إعادة إحياء العلاقة بين التراث والمستقبل.

وعن دور «منار أبوظبي» في التعبير عن جمال العاصمة ومكانتها الثقافية، تقول علياء لوتاه: «يسهم «منار أبوظبي» في ترسيخ مكانة العاصمة كمنارة عالمية للثقافة والفنون، من خلال الأعمال الفنية المعاصرة التي تتفاعل مع الضوء في تجلياته الطبيعية والتكنولوجية والفنية، بما يتناغم مع الطبيعة الفريدة للإمارة، بدءاً من غابات القرم إلى الواحات والميناء، ويقدم المعرض تجربة فنية مفتوحة للزوار من جميع الثقافات، تجمع بين الترفيه والفن والثقافة والتعليم، وتعكس روح الانفتاح والانخراط المجتمعي في أبوظبي».





وتؤكد لوتاه أن هذه الدورة من «منار أبوظبي» تتميز بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين والدوليين الذين يمثلون 10 دول، ويقدمون أعمالاً تفاعلية وتركيبات ضوئية في أربعة مواقع رئيسية في الإمارة. ومن الفنانين الإماراتيين: شيخة المزروع، وهي فنانة بارزة تستكشف في أعمالها العلاقة بين الفن والتصميم والشكل، ويعتبر عملها الأخير الأكبر والأكثر طموحاً في مسيرتها الفنية حتى الآن، وهو تركيب فني مميز يجمع بين الابتكار الجمالي والرؤية المعاصرة، وإلى جانبها يشارك خالد الشعفار، وعمار العطار، وميثاء حمدان، وعبدالله الملا، الذين تعكس أعمالهم رؤى معاصرة مستلهمة من البيئة والتراث المحلي الغني. أما على الصعيد الدولي، فيشارك مجموعة من الفنانين البارزين.



ركيزة أساسية

تختتم علياء زعل لوتاه حديثها بالتأكيد على أهمية «منار أبوظبي» كركيزة أساسية في المشهد التشكيلي المتطور للعاصمة، فهو منصة فنية عامة تسهم في إثراء الحياة الثقافية وتعزيز حضور الفن في الفضاءات المفتوحة، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية، تعود هذه المبادرة في دورتها الثانية لتؤكد مكانتها كمشروع رائد ضمن منظومة الفن العام في الإمارة، وتكمل جهود أبوظبي في ترسيخ مكانتها موقعاً رائداً على خريطة الفن والثقافة في العالم العربي والعالم، بما تحتضنه من مؤسسات ومشاريع ترسخ عاصمةً للإبداع والحوار الثقافي.