الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي أوبرا» تُحيي أمسية «نغم في دبي»

الأوركسترا اليمنية تقدم عرضاً موسيقياً في أوبرا دبي 14 ديسمبر (من المصدر)
8 ديسمبر 2025 02:37

دبي (الاتحاد)

تستعد «دبي أوبرا» لاستضافة أمسية موسيقية يمنية ضمن نغم في دبي السيمفونيات التراثية يقدمها المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا محمد القحوم في 14 ديسمبر، في عرض ينتظره جمهور الموسيقى الكلاسيكية والتراثية المعاصرة، بعد النجاح اللافت الذي حققه في حفل تدشين كأس العرب - قطر 2025.
تأتي مشاركة القحوم في هذا الحدث الفني المرموق بعد وصفه تجربته في تدشين البطولة بأنها «واحدة من أهم محطات مسيرته»، لاسيما عقب الرسالة الخاصة التي تلقاها من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي قال إن موسيقاه «لامست شيئاً في أعماق القلب»، مشيداً بـ«المستوى الاحترافي الذي يعكس العمق والأصالة».
وقدّم القحوم في لوحة التدشين عملاً ضخماً جمع تراث 23 دولة عربية في صياغة أوركسترالية عالمية، شارك في تنفيذها نحو 300 شخص، في تجربة لاقت إشادة نقدية واسعة بوصفها عملاً يعبر عن الهوية العربية بروح موسيقية معاصرة.
وبين صدى تلك الإشادة الدولية، يستعد القحوم للوقوف على مسرح دبي أوبرا ضمن «نغم في دبي»، مؤكداً أن أمسية 14 ديسمبر ستكون ليلة «نعيد فيها تقديم الفن التراثي بروح جديدة أمام جمهور دبي والعالم»، وذلك ضمن مشروعه «السيمفونيات التراثية» الذي يشهد تطوراً لافتاً.
وقال القحوم: «إن دبي ليست مجرد مدينة، بل نقطة التقاء العالم، موضحاً أن روح التعايش في الإمارة تمنح الموسيقى بُعداً أكبر وتحوّل الحفل إلى لحظة تحتفي بالجمال والهوية والتنوع. وكشف أن الأمسية ستتضمن مفاجآت موسيقية غير مسبوقة، بينها أعمال تُعرض للمرة الأولى على مسرح دبي أوبرا.

