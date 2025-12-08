الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الحلقة المباشرة السابعة من «شاعر المليون» تنطلق غداً

الحلقة المباشرة السابعة من «شاعر المليون» تنطلق غداً
8 ديسمبر 2025 23:23

أبوظبي (وام)
تُبث من على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء، عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة» الحلقة المباشرة السابعة من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، ضمن رسالتها الرامية إلى صون الإرث الشعري وتعزيز حضوره في الساحة الأدبية العربية.
يشارك في الحلقة، التي تُعرض أيضاً مباشرة عبر قناة «شاعر المليون» على «يوتيوب»، كلٌّ من الشعراء شاهر الشراري، ومحسن بن تركي، ووليد البحيح من السعودية، والشاعر صلاح العازمي من الكويت، والشاعر زياد العتيبي من قطر، والشاعر واصف علي من سوريا، وسيُلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.
كانت الحلقة المباشرة السادسة، التي بُثت الثلاثاء الماضي، قد شهدت تأهّل الشاعر محمد مناور النفيعي من السعودية، والشاعر وضاح الكايد العدوان من الأردن، إلى المرحلة التالية، بنتيجة 48 درجة من 50 لكل منهما، فيما أسفرت بقية النتائج عن حصول حافظ يحيى الجرباني من اليمن على 47 درجة، وسامي الشرابي وعبد المجيد صقر العزه السبيعي من السعودية على 44 درجة، فيما حصل ناصر بن ناجي من الكويت على 42 درجة، وسيتأهل واحد منهم إلى المرحلة الـ24 بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع.
وأُعلن في بداية الحلقة الماضية عن تأهُّل الشاعر عبد الله محمد العجمي من الكويت إلى المرحلة الـ24 بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، بحصوله على 76 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.
ويُعد برنامج «شاعر المليون» محطة بارزة في المشهد الشعري، بما يوفره من مساحة واسعة لاكتشاف الطاقات الجديدة وإبراز الأصوات المبدعة، في منافسة متجددة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة كل موسم.

أخبار ذات صلة
«كواليس المليون».. نافذة تكشف ما وراء الكاميرا
النفيعي والعدوان يتأهلان إلى المرحلة الثانية من «شاعر المليون»
شاعر المليون
بث مباشر
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©