التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تمنح الأطفال تجارب إبداعية مبتكرة

ملصق لإحدى الفعاليات (من المصدر)
9 ديسمبر 2025 21:45

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن انتهاء تحضيراتها لفتح أبواب مخيماتها الشتوية التي تنظمها في كافة أصولها ومواقعها التراثية والثقافية خلال ديسمبر المقبل، بهدف منح الأطفال والناشئة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عاماً، مجموعة من التجارب الثقافية والفنية التفاعلية وتمكينهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وهو ما ينسجم مع توجّهات الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على إلهامهم وفتح آفاقهم الفكرية.
وسيمنح مخيّم متحف الشندغة الشتوي الذي سيقام على فترتين، الأولى من 15 وحتى 19 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ الثانية من 22 وحتى 26 من الشهر ذاته، الأطفال رحلة تفاعلية غنية بالمتعة والتعلّم. 
من جهة أخرى، سيوفّر مخيم متحف الاتحاد الشتوي الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر 2025، وكذلك من 22 وحتى 26 من الشهر ذاته، للأطفال والناشئة سلسلة من الأنشطة التفاعلية والتحديات الجماعية التي تتيح لهم فرصة التعرف على رؤى الآباء المؤسسين وقيمهم وإنجازاتهم وتاريخ الدولة وثقافتها.
ويقدّم المخيم الشتوي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي سيقام تحت شعار «عجائب الكون» وعلى دورتين أسبوعيتين من 8 إلى 12 ديسمبر ومن 15 إلى 19 ديسمبر، مزيجاً واسعاً من الورش التعليمية والإبداعية. 

