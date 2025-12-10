الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الكشري المصري يدخل قائمة التراث غير المادي لليونسكو

10 ديسمبر 2025 15:12

قالت وزارة الثقافة المصرية اليوم الأربعاء إنها نجحت في إدراج أكلة الكشري بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأضافت الوزارة في بيان أن الكشري أصبح "العنصر الحادي عشر المسجل باسم مصر على قوائم التراث غير المادي" بعد اعتماده من اللجنة الحكومية للتراث المادي التي تعقد اجتماعاتها حاليا في الهند.
والكشري أكلة شعبية مصرية شهيرة تتكون من المعكرونة والأرز والعدس والبصل المقلي والحمص وتضاف إليهم الصلصة. وهناك محال متخصصة وعربات طعام بالشوارع تبيعها بأسعار رخيصة.
ويحظى الكشري بشعبية واسعة لا تقتصر على المصريين، إذ يحرص مسؤولون أجانب ووزراء خارجية خلال زياراتهم لمصر على تذوقه في المطاعم الشهيرة، باعتباره جزءا أصيلا من الثقافة المحلية.
وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو إن "الكشري أول أكلة مصرية يتم تسجيلها"، مضيفا أن السنوات القادمة ستشهد تسجيل "المزيد من العناصر المرتبطة بممارسات اجتماعية وثقافية تتوارثها الأجيال وتعبر عن روح المشاركة والتنوع داخل المجتمع المصري".
وسبق لمصر إدراج عناصر بقائمة التراث غير المادي لليونسكو من بينها التحطيب "لعبة العصا"، والأراجوز، والنسيج اليدوي إضافة إلى عناصر مشتركة مع دول أخرى منها السمسمية والخط العربي.

المصدر: وكالات
التراث الثقافي
اليونسكو
