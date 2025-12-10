«عالم فيراري أبوظبي» تحتفي بـ 15 عاماً من الترفيه

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» بمرور 15 عاماً على تأسيسها بفعالية خاصة أقيمت في 3 ديسمبر 2025، بحضور تشارلز لوكلير سائق سكوديريا فيراري HP في الفورمولا 1، إلى جانب عدد من مسؤولي فيراري مثل ماريا كارلا ليوني، الرئيسة التنفيذية لعلامة فيراري التجارية، وجوليان كوفمان الرئيس التنفيذي لميرال إكسبيرينسيز. وشكلت هذه المناسبة ملتقى مميز جمع نخبة من الشركاء والداعمين ومحبي علامة فيراري للاحتفاء بمرور 15 عاماً من التجارب والألعاب التي حققت أرقاماً لافتة، ومن برامج الترفيه العائلية التي قدمتها المدينة تحت سقفها الأحمر الشهير.وشهدت الأمسية استضافة النهائي الكبير لبطولة فيراري HP للرياضات الإلكترونية لعام 2025، في مركز «فيراري وورلد إي سبورتس أرينا» للعام الثاني على التوالي. وشهد الحدث تنافس 14 متسابقاً من نخبة متسابقي أجهزة المحاكاة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأميركتين، عبر 3 سباقات مختلفة، في عرض حافل للمهارات والقدرات في سباقات السيارات الافتراضية. وبعد جولة شهدت أداءً قوياً وتقارباً لافتاً بين المتنافسين، نجح غرانتاز كاريكاس من ليتوانيا بحسم اللقب والتتويج ببطولة هذا العام. وقدم تشارلز لوكلير، سائق الفورمولا 1 في فريق سكوديريا فيراري، كأس البطولة للفائز في مشهد مميز ترك بصمة خاصة ضمن احتفالات الذكرى السنوية للمدينة. وواصل الضيوف الاحتفال في أرجاء «عالم فيراري أبوظبي»، عبر برنامج متنوع شمل عروض الدي جي الحية، والفقرات الاحتفالية وتجارب الطهي المميزة، إلى جانب الأجواء المميزة في منطقة المشجعين الخاصة بسباق جائزة أبوظبي الكبرى، والتي استمتع فهيا الضيوف بمشاهدة السباقات مباشرة، وبالتحديات والألعاب التفاعلية المختلفة وسط أجواء تعكس بهجة عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة أبوظبي الكبرى. وحرصت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» على نقل بهجة أسبوع السباق إلى قلب المدينة، حيث اختتمت الأمسية بعرض مبهر أضاء أفق المدينة باللون الأحمر المميز لعلامة فيراري. وتكامل المشهد مع عروض ترفيهية حية وعرض لطائرات الدرون أضاءت السماء بأشكال وصور رائعة لسيارات فيراري في لوحة بصرية خطفت الأنظار وأضفت خاتمة فريدة عكست روح بهجة وروح هذه المناسبة. وتواصل بطولة فيراري HP للرياضات الإلكترونية الارتقاء برياضة السيارات الافتراضية، وتعزيز مكانة «عالم فيراري أبوظبي» كوجهة بارزة تستقطب محبي فيراري والعائلات، ومجتمعات الألعاب على حد سواء.