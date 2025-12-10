الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

منافسات قوية في الحلقة السابعة من «شاعر المليون» بموسمه الـ 12

منافسات قوية في الحلقة السابعة من «شاعر المليون» بموسمه الـ 12
10 ديسمبر 2025 19:58

أبوظبي (وام)
شهد مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء أمس، منافسات الحلقة المباشرة السابعة من برنامج «شاعر المليون» بموسمه الثاني عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري.
حضر الحلقة التي بُثَّت عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، والشاعر ماجد بن سلطان الخاطري، وعدد من المسؤولين في الهيئة، إلى جانب عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، وجمهور من الشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر النبطي.
وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، في نهاية الحلقة، تأهَّل الشاعرين شاهر محمد الشراري، ووليد البحيح، من المملكة العربية السعودية، إلى المرحلة التالية من البرنامج بنتيجة 49 درجة من 50 للأول، و48 درجة من 50 للثاني، فيما حصل واصف علي، من سوريا، على 47 درجة، ومحسن بن تركي، من السعودية، على 46 درجة، وزياد فيحان العتيبي، من قطر، على 45 درجة، وصلاح فهد العازمي، من الكويت، على 43 درجة، ويُنتظر تأهُّل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون».
وأعلن مقدمَا البرنامج الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، في مستهل الحلقة، تأهُّل الشاعر عبدالمجيد صقر العزه السبيعي، من السعودية، إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وحصل على 65 درجة من 100 هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.
وشهدت الحلقة منافسات قوية بين الشعراء المشاركين، كما تخللت فعالياتها فقرة تراثية قدمت خلالها فرقة المزيود للفن الشعبي عروضاً تراثية وفنية تزينت بها الأمسية، تضمنت ألواناً من فن الندبة الصوتي المتوارث، ورقصة الرواح الشعبية الأصيلة، وفن المزافن التراثي الذي يعتمد على المبارزة الاستعراضية بالسيوف. ولاقت إعجاب الجمهور الذي تفاعل معها.

