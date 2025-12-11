الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض رؤى وطموحات الهوية الوطنية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض رؤى وطموحات الهوية الوطنية
12 ديسمبر 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ندوة بعنوان «الهوية الوطنية.. رؤى وطموحات»، ضمن فعاليات موسمه الثقافي 2025، بحضور عدد كبير من طلبة المدارس والموظفين، في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني، والمحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي.
وأكد مدير الندوة محمد إسماعيل عبد الله، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن الهوية الوطنية تعدّ ركيزة أساسية في تماسك المجتمع، وتعكس عمق الانتماء للوطن وارتباطه بتاريخه وحاضره ومستقبله، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود لترسيخ الهوية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
واستهل الندوة هاشم الوالي، المستشار الثقافي لجمعية الإمارات للإبداع، حيث أكد أن الوطن يمثّل المدرسة الأولى والبيت الدائم لأبنائه، مشدداً على الدور الفاعل لكل فرد في خدمة وطنه.  وتضمّنت الندوة عرض صور ومواد فيلمية ذات طابع وطني دعمت محاور النقاش.

الهوية الوطنية
الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
