التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يترأس اجتماع «أكاديمية الفجيرة للفنون»

محمد الشرقي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
12 ديسمبر 2025 01:20

الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة للعام 2025. واطّلع سموّه على مُنجزات الأكاديمية خلال عام 2025، ونتائج برامجها الفنيّة وأنشطتها المختلفة على المستوى المحلي والدولي.
وأكّد سموّه، التزام إمارة الفجيرة بدعم قطاع الثقافة والفنون، مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمشاريع والمبادرات التي تخدم قطاع الفن والموسيقى والصناعات الإبداعية، بما يسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهةٍ رائدةٍ في هذا المجال على مستوى العالم.
وتقدّم أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه، ومتابعته المتواصلة لسير العمل في الأكاديمية وأنشطتها ومُخرجاتها.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

