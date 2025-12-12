طائرة صينية بدون طيار تعمل بالهيدروجين تسجل أطول مسافة طيران في العالم

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس الخميس، خلال معرض تشجيانغ الدولي لصناعة النقل الذكي بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، أن طائرة صينية بدون طيار تعمل بالهيدروجين، سجلت مستوى قياسياً لأطول مسافة طيران بلغت 188,605 كم.

وأكملت الطائرة "تيانموشان-1" هذه الرحلة خلال أكثر من أربع ساعات يوم 16 نوفمبر الماضي في هانغتشو، وفقا لجامعة بيهانغ.

وتتوافق بيانات وإنجازات "تيانموشان-1" مع معايير موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وباعتبارها إنجازاً رائداً في اقتصاد الارتفاعات المنخفضة كشف عنه مختبر تيانموشان التابع لجامعة بيهانغ، أكملت الطائرة "تيانموشان-1" بنجاح رحلتها التجريبية الأولى في أغسطس 2024، ودخلت مرحلة الإنتاج في أبريل 2025.

وبحسب الجامعة تتميز هذه الطائرة بدون طيار عديمة الانبعاثات، بقاعدة عجلات طولها 1600 مم ووزن فارغ يبلغ 19 كلغ، ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 6 كلغ.

كما أنها قادرة على التحليق لمدة طويلة جداً تصل إلى 240 دقيقة بدون حمولة، وتعمل بكفاءة عالية في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية.

وتستخدم "تيانموشان-1" في دوريات إيكولوجية عالية السرعة، ومسح خطوط أنابيب النفط والغاز، وتشغيل وإدارة محطات الطاقة الجديدة، وإعادة إمداد الجزر، وإدارة حركة المرور في المدن وعمليات الاستجابة للطوارئ، كما أنها قادرة على العمل بشكل مستقل لمسافة تصل إلى 100 كم خارج نطاق الرؤية المرئية.