أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

إصدارات 104 دور نشر إماراتية في «جدة للكتاب»

إصدارات 104 دور نشر إماراتية في «جدة للكتاب»
12 ديسمبر 2025 18:56

الشارقة (الاتحاد)
تشارك «شركة منصة للتوزيع» في «معرض جدّة الدولي للكتاب»، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 ديسمبر الجاري وحتى العشرين منه، وتأتي المشاركة في إطار جهود نشر الأدب والثقافة الإماراتية في المنطقة العربية من خلال توفير منافذ بيع وتوزيع أوسع لإنتاجات الناشرين الإماراتيين، فضلاً عن حرص «منصة للتوزيع» على توطيد التعاون الثقافي، مؤكِّدة دور الكتاب الفاعل في تعزيز التواصل الحضاري والمعرفي.
تحمل الشركة إلى جناحها في المعرض أحدث الإبداعات التي تشارك بها 104 دور نشر إماراتية، مقدِّمةً 3743 كتاباً تعكس الجودة العالية والرؤية المتجددة التي تتمتع بها الإصدارات المحلية.
وتتوزع هذه الكتب على 725 عنواناً تغطي طيفاً واسعاً من الحقول المعرفية والأدبية التي تناسب مختلف توجّهات جمهور القرّاء واهتماماتهم.
وأكّد راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، أن «معرض جدة الدولي للكتاب»، الذي يرسخ مكانة المدينة مركزاً ديناميكياً للأدب والإبداع والحوار، يمثّل منصة مهمة لعرض الإنتاج الأدبي والثقافي الإماراتي أمام جمهور واسع من شتى دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن حضور الشركة في هذا الحدث البارز يعكس التزامها بدعم صناعة النشر الإماراتية، وإثراء الحراك الثقافي العربي.
وقال: «نلتزم في «شركة منصة» بتوفير المحتوى المعرفي العربي من مصادره المتنوعة، وضمان وصوله إلى القرّاء والمهتمين عبر شبكة واسعة وحلول مبتكرة تلبّي احتياجات الناشرين والكتّاب الإماراتيين، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المحفل الثقافي المهم لتعزيز شراكاتنا، وتوسيع آفاق التعاون، ومواصلة دورنا في دعم الكتاب العربي وصُنّاعه، وخدمة مسارات الإبداع في الإمارات، واضعين بين يدّي زوار المعرض عوالم فريدة تستحق الاكتشاف».

