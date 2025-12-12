مجلة «كتاب» تحتفي بالشاعرة الفنزويلية بيلين أوخيدا

الشارقة (الاتحاد)

احتفى العدد الجديد من مجلة «كتاب» بالشاعرة والموسيقية والمترجمة الفنزويلية بيلين أوخيدا، وتصدرت صورتها غلاف المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب. ونشرت المجلة حواراً مطوّلاً مع الشاعرة أجراه معها مدير تحرير المجلة علي العامري، أكدت فيه أن «الشعر الفنزويلي يعيش حالياً عصراً ذهبياً، يزخر بتنوع كبير من الأصوات الرفيعة، ويُظهر أصالة تراثه الشعريّ العظيم». وتضمن العدد 86 لشهر ديسمبر 2025، حوارات مع كل من الكاتب المالي إسماعيل ديادي حيدرة، والروائية الإماراتية لولوة المنصوري، والكاتب الكولومبي غابريل إليخيو توريس غارسيا، ابن أخت الروائي غابريل ماركيز.

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد بعنوان «معرض الشارقة للكتاب.. إنجازات ودلالات»، تناول فيها علامات في إنجازات الدورة الـ 44 من معرض الكتاب.

ونشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد موضوعات تتعلق بالكتابة والنشر والظواهر الأدبية.