السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مجلة «كتاب» تحتفي بالشاعرة الفنزويلية بيلين أوخيدا

غلاف العدد الجديد من مجلة «كتاب»
13 ديسمبر 2025 01:45

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة يدخل على «خط التفاوض» مع مورايس
نهيان بن مبارك يشهد العرس الجماعي الثاني لـ«خليفة الإنسانية» في الشارقة

احتفى العدد الجديد من مجلة «كتاب» بالشاعرة والموسيقية والمترجمة الفنزويلية بيلين أوخيدا، وتصدرت صورتها غلاف المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب. ونشرت المجلة حواراً مطوّلاً مع الشاعرة أجراه معها مدير تحرير المجلة علي العامري، أكدت فيه أن «الشعر الفنزويلي يعيش حالياً عصراً ذهبياً، يزخر بتنوع كبير من الأصوات الرفيعة، ويُظهر أصالة تراثه الشعريّ العظيم». وتضمن العدد 86 لشهر ديسمبر 2025، حوارات مع كل من الكاتب المالي إسماعيل ديادي حيدرة، والروائية الإماراتية لولوة المنصوري، والكاتب الكولومبي غابريل إليخيو توريس غارسيا، ابن أخت الروائي غابريل ماركيز.
وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد بعنوان «معرض الشارقة للكتاب.. إنجازات ودلالات»، تناول فيها علامات في إنجازات الدورة الـ 44 من معرض الكتاب.
ونشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد موضوعات تتعلق بالكتابة والنشر والظواهر الأدبية.

مجلة كتاب
هيئة الشارقة للكتاب
الشارقة
أحمد بن ركاض العامري
آخر الأخبار
الشارقة يدخل على «خط التفاوض» مع مورايس
الرياضة
الشارقة يدخل على «خط التفاوض» مع مورايس
اليوم 14:15
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©