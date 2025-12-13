التاريخ الشفاهي.. «الكنز الحي»

فاطمة عطفة



يظلّ التاريخ الشفاهي أحد أهم الجسور التي تربط الإنسان بجذوره، وتُعيد صوغ العلاقة بين الماضي والحاضر في ظل تحوّلات اجتماعية وثقافية متسارعة تشهدها مجتمعات الخليج.

وبرغم الطابع البحثي للمؤتمرات والندوات، فإن جوهر القيمة الحقيقية يكمن في الرواية الحية، في صوت الراوي وحكايته، في تفاصيل العادات والذاكرة والممارسات اليومية التي لا تسجّلها الأوراق ولا تلتقطها الكاميرات، بل يحملها الإنسان نفسه بوصفه «الكنز الحي» الذي يختزن التاريخ ويُعيد بثّه عبر الزمن. وفي هذا الاستطلاع الذي يستند إلى آراء عدد من الباحثين والمختصين نقدم قراءة مركّزة حول موقع التاريخ الشفهي في حفظ الهوية وتعزيز الرابط بين الأجيال. ومن خلال آراء المشاركين، يتضح أن التاريخ الشفاهي ليس «عِلماً من الماضي» بل مشروعاً مستقبلياً، يهدف إلى حماية الهوية وتعزيز تماسك المجتمع في وجه التحولات السريعة. إنه عمل يعتمد على البحث والتحليل، لكنه يبدأ دائماً من الإنسان، من ذاكرته، من صوته، من تجربته، ومن رغبته في مشاركة الحكاية لمن يأتي بعده. وفي وقت تتسع فيه الفجوة بين الأجيال، ويزداد اعتماد الناس على التكنولوجيا والسرعة، يصبح التاريخ الشفاهي ملاذاً ضرورياً يعيد للإنسان صلته بماضيه، ويمنحه القدرة على فهم الحاضر ورسم المستقبل بثقة.







ويؤكد الباحث عبد العزيز سالم العميم، مدير تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن حضور الأرشيف الوطني في المؤتمرات المتخصصة ليس مجرد مشاركة شكلية، وإنما هو امتداد طبيعي لمهمة الأرشيف في جمع المادة التاريخية وتقييمها وتوثيقها. لكنه يلفت إلى أن مصدر القيمة الحقيقية يكمن في الرواية التي يرويها الناس، وفي التفاصيل الصغيرة التي تحفظها الذاكرة.

ويضيف الباحث عبد العزيز العميم: «نحن نريد أن نسمع وأن نُعرّف الجمهور على تنظيم وتطوير أنظمتنا، لكن أساس العمل يبقى الروايات الحية التي يحملها الناس. التقنيات مهمة، لكنها لا تكفي، فهناك مواد قديمة وصور ووثائق تحتاج إلى معالجة وصبر ودقة لكي تصبح مرجعاً للأرشيف الوطني».

ويكشف العميم أن الأرشيف الوطني يحمل مسؤولية ضخمة في حفظ الصورة والوثيقة والحكاية. ويشير إلى أن العمل الأرشيفي لا ينحصر في حفظ الملفات، بل يتطلّب معرفة بطبيعة المجتمع وتاريخه، والقدرة على التعامل مع مصادر متنوعة: معمارية، بصرية، وأحياناً شفهية بالكامل.





مساحة التأمل

أما د. يوسف الحسن فيشير إلى أهم تحدٍّ تواجهه الثقافة الشعبية اليوم، وهو تقلّص مساحة التأمل والمعرفة العميقة لدى الأجيال الجديدة، بسبب هيمنة العالم الرقمي وسرعة الإيقاع وتدفق المعلومات غير الدقيقة.

ويقول الحسن: «هذه اللقاءات تحفّز الفكر لصون التراث الشفهي وتطويره، خاصة مع التحولات الاقتصادية والثقافية المعاصر، فالأجيال الجديدة تعيش عالماً افتراضياً لا مكان فيه للتأمل العميق، ما قد يؤدي إلى اهتزاز عناصر الهوية من لغة وعادات وسرديات».





الرواية الشفهية

من جانبها، ترى الباحثة موزة محمد خليفة النعيمي، رئيسة وحدة البحوث في دائرة التراث المعنوي، أن القيمة العظمى في التاريخ الشفاهي تتمثل في الوصول إلى الراوي نفسه، لأن كل جيل يحمل معارف مختلفة، وإذا لم تُسجّل في وقتها فإنها تضيع مع الزمن.

وتقول النعيمي: «أهم ما نقوم به هو جمع الكنوز الحية، فهي مصدر الرواية الشفهية التي تُبنى عليها الكتب والبرامج والمواد التعليمية. وكل عام نقدّم موضوعاً مختلفاً، لكن الأصل يبقى واحداً: حماية الذاكرة من الاندثار».

وترى النعيمي أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الراوي، بل أداة لحفظ ما يرويه.



ضمانة

ويشدّد الحسن على أن التاريخ الشفاهي ليس بديلاً عن التقدم، لكنه ضمانة كي لا نفقد جذورنا ونحن نتقدم. وهنا يبرز دور الباحثين في تصنيف الروايات، وتوثيق الممارسات الاجتماعية، وإعادة طرحها بوسائل مبدعة تلامس الواقع الجديد.

ويضيف: «هناك فجوة واسعة بين الأجيال، ومهمتنا أن نجسّر هذه الفجوة عبر نقل الممارسات والقيم والعادات بلغة يفهمها هذا الجيل. التقدم والرقمنة مهمان، لكنهما لا يمكن أن يكونا بديلاً عن التراث».