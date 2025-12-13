«الشارقة للتراث» يشارك باجتماعات اللجنة الدولية لصون التراث في الهند

الشارقة (وام)

شارك وفد من معهد الشارقة للتراث، بصفته مركزاً من الفئة (2)، تحت رعاية اليونسكو لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية، في أعمال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي عُقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.

تناولت اجتماعات اللجنة مناقشة تقارير الدول الأطراف واستعراض التجارب الناجحة في حماية الممارسات التراثية، ومناقشة آليات التوثيق واستشراف مستقبل التعاون الدولي في مجال التراث غير المادي، كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية، عبر توسيع الشراكات واستكشاف برامج تدريبية ومشاريع مشتركة.

وأكد وفد معهد الشارقة للتراث أن المشاركة تأتي استمراراً لالتزام دولة الإمارات بصون الموروث الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز العمل الدولي المشترك، لضمان حماية التراث غير المادي للأجيال القادمة.