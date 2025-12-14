الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«يا زين».. عرض أردني في «الشارقة للمسرح الصحراوي»

«يا زين».. عرض أردني في «الشارقة للمسرح الصحراوي»
15 ديسمبر 2025 01:09

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت مساء أول من أمس، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في منطقة الكهيف، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية. وشهد الجمهور العرض الأردني «يا زين»، من تأليف أحمد الفاعوري، وإخراج إياد الشطناوي.
وإلى جانب الأداء المتقن للممثلين والمؤديين في تشخيص المواقف الدرامية، تميز العرض بثراء وتنوع مؤثراته السمعية، حيث وظف المخرج مزيجاً من المقطوعات الموسيقية الأردنية التقليدية متعددة الإيقاعات، واتخذ الأشعار المفعمة بالحكم والأمثال مقدمات وأصداء للمشاهد الأدائية.
شارك في أداء العرض الممثلون: علي عليان، غادة عباسي، هاني الخالدي، رسمية عبده، كرم الزواهرة، رهف الرحبي، نجم الزواهرة، نغم بطارسة، روان ثلجي. وشارك في تسجيل موسيقاه مراد دمرجيان، وصمم الإضاءة محمد مراشدة.

الثقافة
الشارقة
دائرة الثقافة
المسرح
مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
