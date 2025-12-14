أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق النسخة الثانية من «ملتقى الفنانين»

الفجيرة (وام)

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الفنانين»، بمشاركة أكثر من 90 فناناً وفنانة من مختلف دول العالم، وذلك على شاطئ المظلات في الإمارة.

يهدف الملتقى، الذي يستمر على مدى أسبوع، إلى خلق منصة لتبادل الثقافات الفنية وتسليط الضوء على الإبداع، وتعزيز الحوار الثقافي في إطار فني راقٍ تحتضنه إمارة الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إن «ملتقى الفنانين» يشكل محطة فنية مهمة على خريطة الفعاليات الثقافية، مثمناً الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية للفنون والحراك الثقافي في الإمارة.

وأضاف أن إقامة هذا الحدث الدولي تأتي لتؤكد أهمية الفجيرة في دعم الحراك الفني، وخلق جسور للتواصل الحضاري والإنساني من خلال لغة الفن العالمية، ومساهمة في إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.

ويوفر الملتقى فرصة للجمهور للتفاعل مباشرة مع الفنانين في الهواء الطلق، حيث تتنوع الفعاليات بين الفنون البصرية والعروض الموسيقية والغنائية والمسرحية، وورش العمل الإبداعية التي يقدمها فنانون عالميون، وجلسات الرسم الحر.