الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق النسخة الثانية من «ملتقى الفنانين»

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق النسخة الثانية من «ملتقى الفنانين»
15 ديسمبر 2025 00:26

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يترأس اجتماع «أكاديمية الفجيرة للفنون»

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الفنانين»، بمشاركة أكثر من 90 فناناً وفنانة من مختلف دول العالم، وذلك على شاطئ المظلات في الإمارة.
يهدف الملتقى، الذي يستمر على مدى أسبوع، إلى خلق منصة لتبادل الثقافات الفنية وتسليط الضوء على الإبداع، وتعزيز الحوار الثقافي في إطار فني راقٍ تحتضنه إمارة الفجيرة.
وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إن «ملتقى الفنانين» يشكل محطة فنية مهمة على خريطة الفعاليات الثقافية، مثمناً الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية للفنون والحراك الثقافي في الإمارة.
وأضاف أن إقامة هذا الحدث الدولي تأتي لتؤكد أهمية الفجيرة في دعم الحراك الفني، وخلق جسور للتواصل الحضاري والإنساني من خلال لغة الفن العالمية، ومساهمة في إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.
ويوفر الملتقى فرصة للجمهور للتفاعل مباشرة مع الفنانين في الهواء الطلق، حيث تتنوع الفعاليات بين الفنون البصرية والعروض الموسيقية والغنائية والمسرحية، وورش العمل الإبداعية التي يقدمها فنانون عالميون، وجلسات الرسم الحر.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
ملتقى الفنانين
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©