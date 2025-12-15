الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الحلقة المباشرة الثامنة من «شاعر المليون» تنطلق غداً

الحلقة المباشرة الثامنة من «شاعر المليون» تنطلق غداً
15 ديسمبر 2025 15:40

أبوظبي (وام) تنطلق من على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء، عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، الحلقة المباشرة الثامنة من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، ضمن رؤيتها الرامية إلى الحفاظ على الإرث الشعري، وترسيخ مكانته في المشهد الثقافي العربي.ويشارك في الحلقة، التي تُعرض أيضاً مباشرة عبر قناة «شاعر المليون» على «يوتيوب»، الشاعران عامر العايذي وسالم مقعد الشمري، من السعودية، والشاعران حمد عويد العنزي وسلطان الحوالي، من الكويت، والشاعر أحمد خليفة الكعبي، من الإمارات، والشاعر أحمد ناصر الوزان، من الأردن، وسيُلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد. وكانت الحلقة المباشرة السابعة التي بُثت الثلاثاء الماضي قد شهدت تأهل الشاعرين شاهر محمد الشراري، ووليد البحيح، من المملكة العربية السعودية، إلى المرحلة التالية من البرنامج بنتيجة 49 درجة من 50 للأول، و48 درجة من 50 للثاني، فيما حصل واصف علي، من سوريا، على 47 درجة، ومحسن بن تركي، من السعودية، على 46 درجة، وزياد فيحان العتيبي، من قطر، على 45 درجة، وصلاح فهد العازمي، من الكويت، على 43 درجة، ويُنتظر تأهُّل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور. وأُعلن في بداية الحلقة الماضية عن تأهّل الشاعر عبدالمجيد صقر العزه السبيعي، من السعودية، إلى المرحلة الـ24 بتصويت الجمهور، وحصل على 65 درجة من 100 هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور. ويُشكّل برنامج «شاعر المليون» محطة مهمة في الساحة الشعرية، إذ يفتح آفاقاً واسعة أمام المواهب الواعدة، ويمنح الأصوات المتميزة فرصة الحضور والتألق، ضمن تجربة تنافسية تحظى باهتمام جماهيري متزايد في كل موسم.

