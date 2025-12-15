الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

نائب القنصل الكويتي يزور معارض «مهرجان الفنون الإسلامية»

نائب القنصل الكويتي يزور معارض «مهرجان الفنون الإسلامية»
15 ديسمبر 2025 16:27

الشارقة (الاتحاد)

استقبل محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، نائب القنصل الكويتي لدى دولة الإمارات طارق الخشرم، خلال زيارة  زيارة رسمية إلى معارض مهرجان الفنون الإسلامية المقامة في ساحة الخط  بالشارقة، وذلك في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز الحضور الثقافي وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين.
ورحّب القصير بنائب القنصل الكويتي، واصطحبه في جولة تعرّف خلالها على أبرز فعاليات وبرامج الدورة الحالية من المهرجان، وما تضمه من إبداعات فنية تحتفي بروح الفن الإسلامي وتجدّد حضوره بمقاربات بصرية مميزة في ساحة الخط.
وقدّم القصير شرحاً وافياً لنائب القنصل الكويتي والوفد المرافق له، عن الأعمال التي حملتها جداران مرافق ساحة الخط، كما تابع الحضور جانباً من ورشة فنية في الخط العربي والزخرفة الإسلامية قدمها مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف دول العالم، ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية.
وأشاد الخشرم بما لمسه من اهتمام كبير توليه الشارقة للفنون الإسلامية، مثمّناً رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المشهد الثقافي والفني وتعزيز دوره في المجتمع، مؤكداً أن هذا النهج يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي ووجهة رائدة لعشّاق الفنون.
وخلال جولته في معارض ساحة الخط، اطّلع نائب القنصل على أعمال متنوعة لفنانين من مختلف دول العالم، من لوحات وجداريات وتركيبات فنية تستلهم جماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية بطرح فني لافت، حيث عبّر عن إعجابه بالمستوى الفني الرفيع للمشاركين وبالتنظيم المحترف للمهرجان.
ونوّه الخشرم بالدور الحضاري الذي يمثله مهرجان الفنون الإسلامية، معتبراً إياه منصة حيّة تُبرز ثراء التراث الفني الإسلامي وقدرته على مواكبة التحولات الجمالية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الحوار الفني بين الثقافات وإيجاد مساحات جديدة للإبداع.
كما أكد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي تتواصل على مختلف المستويات، ومنها الجانب الثقافي الذي يحظى باهتمام مشترك لما له من أثر في ترسيخ قيم التواصل والمعرفة. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال مبادرات وبرامج مشتركة تدعم الفنون وتفتح آفاقاً واسعة أمام المبدعين.
وفي ختام الزيارة، عبّر نائب القنصل الكويتي عن شكره لدائرة الثقافة في الشارقة على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيداً بجهودها المتواصلة في الارتقاء بالمشهد الفني وبناء جسور تواصل بين الفنانين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

