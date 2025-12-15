«منشورات القاسمي» تصدر «البرّاق وليلى العفيفة» لسلطان القاسمي

الشارقة (الاتحاد)



أصدرت «منشورات القاسمي» المسرحية الشعرية التراثية «البرّاق وليلى العفيفة» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي من قصص الحب العذري الشهيرة والفروسية والشجاعة في الأدب العربي مدعومة بخريطة توضح القبائل والعشائر العربية، التي عرفت بالنخوة والشرف مع المصادر في آخر المسرحية، وتدور أحداثها قبل ظهور الإسلام بمئة وأربعين سنة في ديار ربيعة بن نزار العدنانية والمقابلة لمدينة شهرمية (الاحواز).



وتهدف نصوص الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المسرحية إلى دفع الجمهور للمشاركة في التفكير النقدي والتحليل التاريخي والاجتماعي للقضايا المطروحة وخاصة الشعرية منها، والتي تتميز بخصائص ومميزات بارزة عدة، لا سيما تلك التي تتناول التراث والتاريخ.

ويستلهم سموه معظم أعماله من التاريخ العربي والإسلامي، وتستحضر رموزه وشخصياته البارزة، مع تركيز خاص على التاريخ المحلي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج، أي أنها إعادة قراءة الماضي، حيث لا تكتفي بالسرد، بل تعيد قراءة الأحداث التاريخية والشخصيات، لتسليط الضوء على مكامن القوة والخلل، واستخلاص العبر.

ومن قراءة للنص الشعري فقد التزم المؤلف بقواعد المسرح الشعري خاصة عند العرب عبر أسلوب درامي حكائي يُركّز على اللغة الغنائية والمجازية، مُعزّزاً التجارب العاطفية للشخصيات، كما يهدف إلى إيصال معانٍ ومشاعر أعمق من خلال نهجه اللغوي الفريد في التعبير، إنه مسرح يركز على اللغة والأشكال الشعرية، ويختلف عن التعبيرات الدرامية العنيفة منها والتقليدية، مركزاً على الاستخدام الغنائي والاستعاري للغة مع التركيز على المشاعر العاطفية البدوية والإنسانية للشخصيات.