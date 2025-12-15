الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الزير سالم».. ملحمة تراثية برؤية مسرحية معاصرة

«الزير سالم».. ملحمة تراثية برؤية مسرحية معاصرة
15 ديسمبر 2025 16:37

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن ليالي فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، شهد جمهور المهرجان العرض المسرحي المصري «الزير سالم»، الذي قدّم قراءة مسرحية معاصرة لإحدى أشهر السير الشعبية العربية، في تجربة جمعت بين الشعرية الدرامية وخصوصية الفضاء الصحراوي المفتوح. العرض من إعداد وإخراج الدكتور جمال ياقوت، وقدّمته فرقة مجموعة الإبداع، في معالجة مسرحية حاولت إعادة تفكيك الموروث الحكائي وإعادة تقديمه برؤية معاصرة.
فنياً، يُؤخذ على العمل الإكثار من المقاطع الغنائية، إذ تجاوز عددها سبع أغانٍ، ورغم قصرها، فإنها أثّرت على إيقاع العرض العام، ولم تخدم دائماً تصاعده الدرامي بالشكل المطلوب.
في المقابل، جاءت الرؤية الإخراجية للفضاء الصحراوي منسجمة عضوياً مع طبيعة النص، حيث تم تطويع الرمال والكثبان واتساع المكان ليصبح جزءاً من البنية السينوغرافية، ملغياً الحاجز التقليدي بين الخشبة والجمهور، الذي وجد نفسه شاهداً على الصراع من داخله لا من خارجه.
واعتمد العرض على وفرة العناصر البصرية في المكان، من خيام وخيول وتوزيع مدروس لحركة الممثلين، ضمن منظومة فنية متكاملة، عززتها إضاءة لعبت دوراً محورياً في تشكيل الفضاء الدرامي، خصوصاً في هذا العرض الليلي المفتوح.
وأسهمت الإضاءة في تحديد الانتقالات الزمنية والنفسية بين المشاهد، ومنحت الشخصيات أبعادها الداخلية، إذ رافقت الإضاءة الدافئة لحظات العشق والبوح، بينما حضرت الإضاءة الحادة والظلال الثقيلة في مشاهد الصراع، معبرة عن التوتر والقسوة. هذا التباين الجمالي أسهم في قراءة الحالة النفسية للشخصيات، وفي توجيه انتباه المتلقي داخل فضاء العرض الصحراوي الرحب.

أخبار ذات صلة
مسرحية «الكنز».. صراع الخير والشر
«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات دورته التاسعة
مسرحية
مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©