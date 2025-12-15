الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«ميرال» تتعاون مع «أبوظبي للثقافة والفنون» لإثراء العروض الثقافية في جزيرة ياس

«ميرال» تتعاون مع «أبوظبي للثقافة والفنون» لإثراء العروض الثقافية في جزيرة ياس
15 ديسمبر 2025 16:40

أبوظبي (الاتحاد)

 

وقعت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لإطلاق عروض فنية وثقافية عالمية المستوى في جزيرة ياس.وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من هدى الخميس، مؤسِّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفنّي لمهرجان أبوظبي، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال.

ويأتي هذا التعاون بهدف تنظيم برامج ومبادرات تُسهم في تعزيز حضور الفنانين الإماراتيين، ودعم تطوير المواهب الفنية الموسيقية في أبوظبي. وقالت هدى إبراهيم الخميس: «الثقافة والترفيه وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يرويان قصصنا ويُخاطبان مشاعرنا، وهذه الشراكة بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وميرال هي طريقتنا لترسيخ هذه الحقيقة وحفظها للأجيال والمستقبل». وتابعت: «الفنُّ صورة من صور الترفيه، والاقتصاد الإبداعي يوفّرُ وظائف وأحلاماً وفرصاً لشبابنا، ترتكز مؤسستانا على الركائز نفسها، الفرح، والتواصل، والجمال. والتجارب التي تقدّمُها مؤسستانا تحقّقُ التواصل، وتُضفي الفرح والجمال، بشعلة إبداع نلهمها في شبابنا تغذّي أهم مورد في حياتهم ومسيرتهم المهنية والإبداعية وهو الطموح». وختمت: «من خلال مذكرة التفاهم بيننا، سنكتب فصولاً جديدة مشوّقة لقصة أبوظبي، فصولاً مليئة بالموسيقى والفرح والمعرفة والأمل، ومن خلال هذا التعاون، ستسهم فعالياتنا المميزة في إثراء مبادرات أبوظبي المتنوعة على مدار العام من أعمال موسيقية وعروض فنية، وفعاليات عائلية عالمية المستوى». ستسهم الفعاليات والعروض الثقافية المميّزة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في إثراء أجندة جزيرة ياس المتنوّعة من الفعاليات على مدار العام، إضافةً إلى باقة مميّزة تضم أكثر من 200 حفل موسيقي وعرض فني وفعاليات عائلية ورياضية عالمية المستوى تُقام في الجزيرة. من جهته، قال الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «نسعى في ميرال إلى توفير لحظاتٍ ممتعةٍ لا تُنسى لزوارنا من خلال تجارب غامرة عالمية المستوى. ويشكّل تعاوننا مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دليلاً ملموساً على التزامنا المشترك بتعزيز العروض الثقافية، ورعاية المواهب الإماراتية، وتحفيز القدرات الإبداعية في أبوظبي. كما نتطلع إلى زيادة التبادل الثقافي وترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام، بما يدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي».

