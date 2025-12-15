الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تكريم الأرشيف والمكتبة الوطنية بجائزة الكويت للإبداع 2025

تكريم الأرشيف والمكتبة الوطنية بجائزة الكويت للإبداع 2025
15 ديسمبر 2025 16:42

الكويت (وام)

 كرّم الملتقى الإعلامي العربي، الأرشيف والمكتبة الوطنية، بجائزة الكويت للإبداع 2025، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في دولة الكويت، بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والثقافية العربية، تقديراً لدوره الريادي وإسهاماته البنّاءة في صناعة المحتوى الثقافي، وجهوده المتواصلة في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة.ويأتي هذا التكريم ضمن كوكبة من المؤسسات المتميزة والشخصيات المبدعة، ليعكس المكانة الثقافية الرائدة للأرشيف والمكتبة الوطنية، ودوره المحوري في إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها، وحفظ الرصيد الوثائقي، وتطوير العمل الثقافي والمعرفي، بما يعزز الوعي بالهوية الوطنية، ويخدم الأهداف التنموية المستدامة.
وقال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تسلم التكريم، بهذه المناسبة، إن هذا التكريم يعد تقديراً للأرشيف والمكتبة الوطنية، وحافزاً لمواصلة رسالته في نشر المعرفة وصون الذاكرة الوطنية، مشيراً إلى أنه يعكس عمق التكامل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، اللتين تمثلان مركزي إشعاع ثقافي ومعرفي في المنطقة.
وأضاف أن هذا التكريم يسلط الضوء على الأرشيف والمكتبة الوطنية بوصفه صرحاً ثقافياً ومنارة للمعرفة، تسهم في تعزيز الوعي بالتراث الوثائقي، وتوثيق مسيرة الازدهار التي حققتها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، إلى جانب توثيق علاقاتها المتينة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وثمن الجهود الكويتية الرائدة والمستمرة، في دعم العمل الثقافي، وما تطلقه من مبادرات نوعية تسهم في تنشيط الحراك الثقافي، محلياً وإقليمياً وعربياً، معرباً عن اعتزازه بالتكريم ضمن جائزة سنوية تحتفي بالمواهب العربية في مجالات الإعلام والفكر والإبداع، وتجمع جهات عربية فاعلة ومميزة.

أخبار ذات صلة
نائب القنصل الكويتي يزور معارض «مهرجان الفنون الإسلامية»
"تريندز" يتوّج بجائزة الكويت للإبداع تقديراً لجهوده البحثية
الأرشيف والمكتبة الوطنية
الكويت
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©