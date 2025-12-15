تكريم الأرشيف والمكتبة الوطنية بجائزة الكويت للإبداع 2025

الكويت (وام)



كرّم الملتقى الإعلامي العربي، الأرشيف والمكتبة الوطنية، بجائزة الكويت للإبداع 2025، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في دولة الكويت، بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والثقافية العربية، تقديراً لدوره الريادي وإسهاماته البنّاءة في صناعة المحتوى الثقافي، وجهوده المتواصلة في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة.ويأتي هذا التكريم ضمن كوكبة من المؤسسات المتميزة والشخصيات المبدعة، ليعكس المكانة الثقافية الرائدة للأرشيف والمكتبة الوطنية، ودوره المحوري في إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها، وحفظ الرصيد الوثائقي، وتطوير العمل الثقافي والمعرفي، بما يعزز الوعي بالهوية الوطنية، ويخدم الأهداف التنموية المستدامة.

وقال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تسلم التكريم، بهذه المناسبة، إن هذا التكريم يعد تقديراً للأرشيف والمكتبة الوطنية، وحافزاً لمواصلة رسالته في نشر المعرفة وصون الذاكرة الوطنية، مشيراً إلى أنه يعكس عمق التكامل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، اللتين تمثلان مركزي إشعاع ثقافي ومعرفي في المنطقة.

وأضاف أن هذا التكريم يسلط الضوء على الأرشيف والمكتبة الوطنية بوصفه صرحاً ثقافياً ومنارة للمعرفة، تسهم في تعزيز الوعي بالتراث الوثائقي، وتوثيق مسيرة الازدهار التي حققتها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، إلى جانب توثيق علاقاتها المتينة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وثمن الجهود الكويتية الرائدة والمستمرة، في دعم العمل الثقافي، وما تطلقه من مبادرات نوعية تسهم في تنشيط الحراك الثقافي، محلياً وإقليمياً وعربياً، معرباً عن اعتزازه بالتكريم ضمن جائزة سنوية تحتفي بالمواهب العربية في مجالات الإعلام والفكر والإبداع، وتجمع جهات عربية فاعلة ومميزة.