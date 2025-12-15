«دبي للثقافة».. أفضل بيئة عمل لعام 2025

دبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن حصولها على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه الهيئة الأميركية العالمية (Great Place to Work)، لتصبح أول جهة ثقافية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف العالمي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات. ونالت الهيئة هذا الاعتماد تقديراً لحرصها على توفير بيئة عمل تتمتع بأعلى مستويات الثقة، وتعزيز التميز المؤسسي، كما يُعد تتويجاً لمساعيها الهادفة إلى دعم الموظفين وتمكينهم وتعزيز رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية. وأكد منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على توفير بيئة عمل ملائمة قادرة على تمكين موظفيها وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم، وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم، ما يعزّز مكانة «دبي للثقافة» وجهودها في تفعيل وقيادة الحراك الثقافي في دبي. وقال: «يمثل حصول الهيئة على هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرتها نحو تحقيق التميز والريادة، وتعزيز تنافسيتها على الساحة المحلية، حيث نعمل باستمرار على تطوير إداراتنا ووحداتنا التنظيمية، وتوفير بيئة عمل إيجابية وملهمة لفريق عملنا، وذلك انطلاقاً من التزامنا بتحقيق تطلّعات دبي ورؤى قيادتنا الرشيدة التي طالما آمنت بأهمية الاستثمار في الطاقات والكفاءات المحلية، وفتح الآفاق أمامها وتحفيزهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من النجاحات»، وأعرب لوتاه عن اعتزاز الهيئة بحصولها على هذا الاعتماد الذي يمثل تتويجاً لتوجهاتها في بناء بيئة مهنية متطورة ومحفزة تسهم في رفع مستوى جودة حياة الموظفين. من جانبه، أشار محمد عبيد المري، مدير إدارة الموارد البشرية في «دبي للثقافة»، إلى أن هذا الإنجاز يبرز جهود الهيئة في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والتمكين والتميز المؤسسي. وقال: «يعكس حصول الهيئة على هذا الاعتماد حرصها المتواصل على تطوير بيئة مبتكرة تتسم بالثقة والتعاون والإبداع. كما يجسد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في قطاع الموارد البشرية، وتحسين تجربة الموظفين، بما يضمن ارتفاع مستوى رضاهم ورفاهيتهم، ويعزز مشاركتهم في تحقيق أهداف الهيئة وتطلعاتها المستقبلية». لافتاً إلى أن حصول «دبي للثقافة» على هذا الاعتماد العالمي يُمثل ثمرة العمل الجماعي، وثقة الموظفين في منظومة العمل وشفافيتها.