«اللوفر أبوظبي» و«ريتشارد ميل» يعلنان فوز «ريوإيتشي كوروكاوا» بجائزة الفنون لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)



في حفل خاص أقيم في مدينة نيكو اليابانية، أعلن كُلٌّ من متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل عن فوز «ريوإيتشي كوروكاوا» بجائزة ريتشارد ميل للفنون في نسختها الخامسة. وتم اختيار ريوإيتشي من ضمن القائمة النهائية القصيرة للفنانين الذين تُعرض أعمالهم في معرض «فن الحين 2025» في متحف اللوفر أبوظبي، وتسلّم الجائزة ومبلغ 60 ألف دولار خلال الحفل.يحوّل عمل ريوإيتشي بعنوان «سكادو» الظلال إلى شكل غامر، إذ يوظّف عناصر الضوء، والصوت، والضباب المتحرّك لتشكيل مشهدٍ متغيّر من الظلال، حيث ينفّذُ شعاع ضوءٍ ضيّق عبر طبقات من الضباب مولدا أنماطا تظهر وتتلاشى، وهو ما يمنح حضوراً مادياً. وفي هذا العام، ألهم موضوع الظلال ريوإيتشي ليصور الظل ليس كَمُنتجٍ ثانوي للضوء، بل كَمادَّةٍ تُشكّل أسلوبنا في إدراك المساحات والفراغ. وقد استلهم ريوإيتشي المَفهُومَ اليابانِيَّ «ما»، أي تقدير الفواصل، والفراغ، والمسافات بين الأشياء، ومن خلال هذا المفهوم، ابتكر ريوإيتشي بيئةً تأمليةً تشجع المشاهدين على الشعور بالغياب كعنصر نابض بالحياة وحقيقي يكاد يكون ملموساً. دعم واحتفاء وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يَتشرَّفُ متحف اللوفر أبوظبي بتوفير مِنصَّةٍ تَمنحُ الفَنّانينَ الفرصة لاستكشاف أَفكار جريئة وتجاوز الحدود، ونُهنِّئُ ريوإيتشي كوروكاوا على عملهِ المُتميِّزِ «سكادو»، والطريقة التي يتفاعل بها مع موضوع الظلال بشكل دقيق وبأسلوبٍ عاطفيّ. وتُعد النسخة الخامسة من الجائزة أكثرها نضجاً حتى الآن ليس فقط فيما يتعلق بالمُستَوى الفني، ولكن أيضاً في صداها الكبير لدى زُوّارنا، فقد كان الترحيب بالفنّانين من المنطقة ومن اليابان تحت قبة المتحف حدثًا بالغ الأهميَّة بالفعل، ويُعد تعاوننا المستمر مع ريتشارد ميل خيرَ شاهِدٍ على التزامنا المشترك بدعم الأَصواتِ الفَنّيَّةِ المعاصرة الجريئة، والاحتفاء بالتَميُّزِ الفَنّي والإبداع الذي يُشكِّلُ مُستَقبلَ الفن». فيما أوضحت تيلي هاريسون، المدير الإداري لريتشارد ميل الشرق الأوسط: «يُقدِّمُ عمل ريوإيتشي كوروكاوا الذي يحمل اسم «سكادو» استجابةً دقيقةً ومُتعدِّدةَ الأبعادِ لموضوع هذا العام. كما يعكس نهجهُ المُستمدَّ من التَقاليدِ اليابانيَّةِ، والمرتبط بجمهور كبير، مفهوم التبادل الثقافي الذي تقوم عليه جائزة ريتشارد ميل للفنون. ويسعدنا تكريم عمل يُثري الحوار حول الفن المعاصر، ويعزّز التواصل بين مناطقنا». لجنة التحكيم تكونت لجنة تحكيم الجائزة من خمسة أعضاء هم: الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس تحالف الاستدامة العالمي (AGS)، ومؤسس منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية، وعضو مجلس إدارة المتحف البريطاني ومركز بومبيدو، والدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية، وأمناء المتحف، والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، ومايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، وصوفي مايوكو أرني منسقة المعرض ومؤسسة تحرير مجلة جلوبال آرت ديلي، ويوكو هاسيغاوا، الأستاذة الباحثة في كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة كيوتو، والمديرة السابقة لمتحف فنون القرن الحادي والعشرين المعاصر في كانازاوا. خيال متميز قال الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: «من خلال انضمامي إلى لجنة التحكيم هذا العام أدركت مستوى العمق الذي تميزت به الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون استجابةً لموضوع «الظلال»، حيث تعامل الفنانون الذين وصلوا إلى القائمة النهائية القصيرة مع الموضوع برؤية واضحة وخيال متميز، وفسروا الظل كمادة، وذاكرة، وهندسة معمارية، وعاطفة، كما تعكس أعمالهم ثراء الممارسات الفنية المرتبطة بالخليج العربي والمنطقة الأوسع نطاقاً، وتُظهر كيف يمكن للإبداعات المعاصرة أن تتكامل بسلاسة مع الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي. ولقد كان من الملهم مشاهدة كيف يواصل معرض «فن الحين» النمو كمنصة تجمع وجهات نظر مُتنوِّعَةٍ، وتُؤكِّدُ أهمّيَّةَ الإبداع العابر للثقافات». كما قالت منسقة المعرض صوفي مايوكو آرني: «تستمر الجائزة في الاحتفاء بمهارة الفنانين المعاصرين في تجسيد قصص مؤثرة تعكس روح عصرنا، مسلطة الضوء هذا العام على استخدام التكنولوجيا والوسائط الجديدة لإثارة المشاعر من خلال الضوء والمساحات الحدية». حضور خاص من جانبه، صرح ريوإيتشي كوروكاوا، الفائز بالنسخة الخامسة من جائزة ريتشارد ميل للفنون قائلاً: «أشعر بامتنان كبير لهذا التكريم، وتشرفت بالمشاركة في معرض «فن الحين 2025»، فقد تمكنت من خلال هذه الفرصة من مشاركة عملي مع جماهير جديدة، وأن أكون ضمن مجتمع استثنائي من الفنانين. وفي العمل الفني«سكادو» وظّفت الضوء، والضباب، والصوت لجعل الظلال تُشكّل الفضاء نفسه، بحيث يصبح الغياب، والفترات الفاصلة، وتحوّلات العتمة عناصر تكاد تكون ملموسة، ويستكشف هذا العمل كيف تشكل الظلال إدراكنا، وكيف يمكن لِما هو غير مرئي أن يكتسب حضوراً خاصاً به، وبهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر إلى متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل على دعمهما للفنّانين، وحرصهما على توفير مساحة يتطور فيها الإبداع». منصة رئيسية تلقى معرض «فن الحين 2025» في نسخته الخامسة أكثر من 400 عرض مشروع من فنانين مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إضافة إلى فنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطين بدول الخليج العربي، وستظل الأعمال التي وصلت إلى القائمة النهائية القصيرة، والتي أنجزها كل من أحمد الأقرع، وجُميري، وريوإيتشي كوروكاوا، وحمرة عباس، ورينتارو فيوس، والثنائي يوكوماي وبوعياد، معروضة في متحف اللوفر أبوظبي حتى 28 ديسمبر الجاري.ولقد أصبح معرض «فن الحين» منصة رئيسة لتسليط الضوء على الفنانين المعاصرين من المنطقة والعالم، حيث يُقدم مجموعةً واسعةً من الوسائط ووجهات النظر.