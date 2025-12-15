الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات دورته التاسعة

«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات دورته التاسعة
15 ديسمبر 2025 17:03

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتواصل فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي تنظمه دائرة الثقافة وتجري فعالياته في منطقة الكهيف. وفي حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، استُهلت أنشطة اليوم الثالث من المهرجان بالمسامرة الفكرية التي جاءت تحت عنوان: «المسرح الصحراوي وجماليات السير الشعبية العربية». وأدار جلسات هذا اليوم الفنان عبدالله راشد (من الإمارات). وجاءت المداخلة الأولى تحت عنوان: «جماليات القيمة في شكل ومضمون المسرح الصحراوي»، وقدمها الناقد المصري عبدالرازق حسين. وفي مداخلته المعنونة: «موقع السيرة الشعبية في الفرجة الصحراوية»، اتخذ الباحث التونسي يوسف مارس «السيرة الهلالية» نموذجاً لإبراز الإمكانات المسرحية المتوفرة في السير الشعبية العربية. وأكدت الباحثة العمانية الدكتورة وفاء الشامسي في مداخلتها: «المسرح الصحراوي وجماليات الحكاية الشعبية»، أن مشاهداتها لعروض المهرجان في دوراته السابقة أثبتت أن السير الشعبية، من خلال حبكاتها وشخصياتها ومشهدياتها، قابلة للتحوّل إلى عروضٍ حيّة تتناغم مع الفضاء الصحراوي في انفتاحه واتساعه. وفي برنامج العروض، عرضت مسرحية «الزير سالم»، تأليف وإخراج جمال ياقوت، وأداء فرقة «مجموعة الإبداع» المصرية، في حضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان. وشارك في تمثيل العرض: مصطفى عامر، مشيئة رياض، شريف طارق، محمد صادق، عبدالرحمن عثمان، مازن معتز، أحمد زغلول، ندى جمال، يوسف جمال، محمود صلاح، محمد بسيوني، طارق أبوزيد، يحيى طارق، سماء الطويل، ساندي هاني. في المسامرة النقدية التي تحدث فيها بصفة رئيسة الباحث أيمن حماد (مصر)، أشاد المتداخلون بنص العرض الذي اختزل بطريقة متقنة طول وتفاصيل الحكاية المستلهمة لتقدم في ساعة زمن. كما أثنوا على جهود مصمم السينوغرافيا الذي نجح في إضفاء جماليات بصرية جذابة على المشهد العام للعرض. وفي نهاية المسامرة، قام أحمد بورحيمة، مدير المهرجان، بتكريم فريق العرض ومدير المسامرة النقدية.

