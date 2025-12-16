ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، وفقاً لحسابات نشرتها مجلة "فوربس" الاثنين.



وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصاً من أسهم شركة سبيس إكس الفضائية التي يملكها ماسك.



واعتمدت "فوربس" على السعر الذي تم تحديده في هذه الصفقات لتقدير قيمة أعلى للشركة، ما أدى بدوره إلى زيادة تقدير قيمة حصة ماسك فيها. وقبل ساعات قليلة فقط، كانت "فوربس" قد قدرت صافي ثروة ماسك بنحو 500 مليار دولار.



وترتبط ثروة ماسك بشكل أساسي بحصصه في شركة السيارات الكهربائية تسلا وشركة سبيس إكس. وعلى عكس تسلا، فإن سبيس إكس شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، ما يعني أن قيمتها لا تحدد بسعر سهم علني.



وفي مثل هذه الحالات، تستند التقييمات إلى جولات التمويل أو مبيعات أسهم الموظفين، وقد تختلف بشكل كبير عن القيمة السوقية الفعلية في المستقبل. وبناء على السعر الذي تمكن الموظفون من بيع أسهمهم به، قدرت "فوربس" القيمة الإجمالية لشركة سبيس إكس بنحو 800 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 400 مليار دولار. ومع امتلاك ماسك نحو 40% من الشركة، رفعت "فوربس" تقديرها لصافي ثروته إلى حوالي 677 مليار دولار.