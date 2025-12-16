الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ميتا تودع نسخة تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر

ميتا تودع نسخة تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر
16 ديسمبر 2025 11:17

أوقف اليوم تطبيق ميتا ماسنجر المخصص لأجهزة ماك وويندوز، ولم يعد متاحًا للمستخدمين الجدد، بينما يتم توجيه المستخدمين الحاليين إلى موقع ميتا للاستمرار في استخدام خدمة المراسلة الشهيرة.

ووفقًا لموقع تك كرانش، أُطلق التطبيق لأول مرة خلال بداية جائحة كوفيد-19، لكنه لم يكن قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مقارنة بمنصات موجهة للأعمال مثل زووم، كما أنه لم يوفّر ميزات مثل مشاركة الشاشة أو مشاركة الروابط بسهولة.

وكانت مؤشرات ضعف أهمية التطبيق لشركة ميتا واضحة حتى قبل إعلان خطط الإغلاق في أكتوبر الماضي، ففي 2023 بدأت الشركة إعادة دمج ماسنجر داخل تطبيق ميتا نفسه.

أخبار ذات صلة
"ميتا" تتيح خياراً جديداً بشأن الإعلانات الموجهة لمستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي
«ميتا» تمنح مستخدمي «إنستغرام» أدوات تحكم جديدة في الخوارزمية

في الآونة الأخيرة، تم تعديل التقنية المستخدمة في تطبيق سطح المكتب، إذ كان تطبيق ماسنجر لنظام ماك مبنيًا باستخدام تقنية Catalyst، التي تسمح للمطورين بنقل تطبيقات الآيباد إلى الماك. وتلقت هذه التقنية انتقادات من المطورين والمستخدمين على حد سواء، بسبب العمل الإضافي للمطورين والشعور بعدم الأصالة في التطبيق للمستخدمين.

وحذرت الشركة سابقًا المستخدمين من أن تطبيق ماسنجر لسطح المكتب سيتم إيقافه بحلول نهاية العام، وشجّعتهم على إعداد رمز PIN لحفظ سجل محادثاتهم قبل الانتقال إلى الموقع الإلكتروني.

ويُمكن للمستخدمين الذين يستخدمون ماسنجر دون حساب ميتا تسجيل الدخول مباشرة على Messenger.com بعد الإغلاق، دون الحاجة لإنشاء حساب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ماسنجر
ميتا
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©