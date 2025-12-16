ميتا تودع نسخة تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر

أوقف اليوم تطبيق ميتا ماسنجر المخصص لأجهزة ماك وويندوز، ولم يعد متاحًا للمستخدمين الجدد، بينما يتم توجيه المستخدمين الحاليين إلى موقع ميتا للاستمرار في استخدام خدمة المراسلة الشهيرة.





ووفقًا لموقع تك كرانش، أُطلق التطبيق لأول مرة خلال بداية جائحة كوفيد-19، لكنه لم يكن قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مقارنة بمنصات موجهة للأعمال مثل زووم، كما أنه لم يوفّر ميزات مثل مشاركة الشاشة أو مشاركة الروابط بسهولة.





وكانت مؤشرات ضعف أهمية التطبيق لشركة ميتا واضحة حتى قبل إعلان خطط الإغلاق في أكتوبر الماضي، ففي 2023 بدأت الشركة إعادة دمج ماسنجر داخل تطبيق ميتا نفسه.

في الآونة الأخيرة، تم تعديل التقنية المستخدمة في تطبيق سطح المكتب، إذ كان تطبيق ماسنجر لنظام ماك مبنيًا باستخدام تقنية Catalyst، التي تسمح للمطورين بنقل تطبيقات الآيباد إلى الماك. وتلقت هذه التقنية انتقادات من المطورين والمستخدمين على حد سواء، بسبب العمل الإضافي للمطورين والشعور بعدم الأصالة في التطبيق للمستخدمين.





وحذرت الشركة سابقًا المستخدمين من أن تطبيق ماسنجر لسطح المكتب سيتم إيقافه بحلول نهاية العام، وشجّعتهم على إعداد رمز PIN لحفظ سجل محادثاتهم قبل الانتقال إلى الموقع الإلكتروني.

ويُمكن للمستخدمين الذين يستخدمون ماسنجر دون حساب ميتا تسجيل الدخول مباشرة على Messenger.com بعد الإغلاق، دون الحاجة لإنشاء حساب.