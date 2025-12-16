الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مسرحية «الكنز».. صراع الخير والشر

مسرحية «الكنز».. صراع الخير والشر
16 ديسمبر 2025 16:35

محمد عبدالسميع (الشارقة)
يكشف «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي» عن المزيد من حكايات وقصص البادية العربيّة، وجماليّة السرد والتوظيف، من خلال التأثير في وجدان متلقي هذا المهرجان في منطقة الكهيف بالشارقة. وفي رابع ليالي المهرجان كان الجمهور على موعد مع مسرحيّة «الكنز»، الليبيّة، بما يحمله العنوان من بريق مرتبط بالأسطورة والمغامرة والشره أو الطمع المعروف عن البشريّة منذ الأزل.
ولا شكّ أن الجانب الإخراجي في الأداء والسينوغرافيا والتمثيل الحيّ على الصحراء، وعناصر الديكور والإضاءة، والتوزيعات الحواريّة، جميعها أمور تؤخذ بعين الاعتبار عند أداء حكاية أو تجسيدها والسير في طولها النسبي، وهو ما يمنح المتلقي عنصر التشويق من خلال إضافة ظروف جديدة، بدلاً من السرعة في إنهاء هذه الحكاية أو خنق أنفاسها، خصوصاً بعد أن تحوّلت إلى مسرح يتلقاه المشاهد والناقد والمهتمّ عن قرب.
وختاماً، فقد بثّت المسرحيّة روح التعاون بدلاً من الجشع والطمع، وأهميّة المساعدة في إيجاد حلول بدلاً من اليأس، حين فكّر «مأمون» بخوض مغامرة مع «برّاق» للبحث عن الما، وكذلك حملت المسرحيّة معنى القضاء العادل ورجوع الحقّ إلى صاحبه، ومجريات النفس البشريّة ووساوسها أمام حالات الطمع والشره. مسرحيّة «الكنز» الليبيّة كانت بإشراف الفنان عبدالسلام الطيرة، ومن تأليف الكاتب ميلاد الحصادي، وإخراج محمد الصادق.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي
مونديال الفورمولا 1 بالشارقة.. «أبوظبي للزوارق» يغازل منصة الختام
الشارقة
المسرح
مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
المسرح الإماراتي
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©