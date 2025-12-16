«العويس للإبداع» تكرم شما بنت محمد بجائزة شخصية العام الثقافية

دبي (وام)



كرمت جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ29 الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بمنحها شخصية العام الثقافية، وذلك خلال حفل استضافته ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتزامن مع اختتام فعاليات مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وألقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد كلمة، متسائلة عن جوهر الثقافة ودور الإبداع في صياغة مستقبل الإنسان، مؤكدة أن الثقافة ليست مجرد إرث يحتفى به، بل مسؤولية مستمرة نحو بناء وعي حضاري متجدد.

وقالت: «أقف اليوم أمامكم وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا التكريم لا يتجه إلى فرد بقدر ما يتجه إلى رحلة طويلة من القراءة، والإنصات، ومحاولات الفهم.. رحلة لا تبدأ من منصة، بل من لحظة بسيطة، تكاد تكون عابرة، لكنها تصنع الفرق».

وأضافت: «حين أستعيد بدايتي مع الكتاب لا تحضرني لحظة استثنائية، بل مشهد واحد وهو: يد أبوية محمد بن خالد، طيب الله ثراه، تمتد بكتاب. لا شرح، لا توجيه، فقط كتاب»، معلنة إهداء هذا الإنجاز لروح والدها المغفور له الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، مضيفة أن روح والدها هي التي رافقتها في رحلة البحث عن المعنى، ورسخت لديها الإيمان بأن المعرفة ليست هبة تمنح، بل أرض تكتشف.

ووصفت التجربة الثقافية في الإمارات بأنها حالة فريدة تتحدى فكرة أن القراءة عزلة، وأن الرؤية الإماراتية تأسست مبكراً على وعي بأن الثقافة ليست ترفاً أو هامشية، بل هي شرط من شروط المستقبل، مستشهدة بالتحولات الكبرى في البنية التحتية الثقافية، مؤكدة أن الدولة استثمرت في بناء الإنسان وقدرته على التفكير النقدي وطرح الأسئلة، وليس فقط في الموارد المادية. وأشادت برموز الثقافة الوطنية، موجهة تحية تقدير لمعالي محمد المر، واصفة إياه بالشخصية التي تمثل دلالة لا مجرد فاعل في المشهد الثقافي، ومثنية على نصوصه التي تظل مفتوحة على الدهشة والقراءات المتجددة.

وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن خالص شكرها لمجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس وندوة الثقافة والعلوم، على دورهم الريادي في الإبقاء على جذوة السؤال الثقافي مشتعلة في الفضاء الثقافي للمجتمع الإماراتي.