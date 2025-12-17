متحف اللوفر أبوظبي يعلن اسم الفائز بالنسخة الخامسة من جائزة «ريتشارد ميل للفنون»

أعلن اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل عن فوز الفنان «ريوإيتشي كوروكاوا» بجائزة ريتشارد ميل للفنون في نسختها الخامسة. واختير ريوإيتشي من بين الفنانين الذين وصولوا إلى القائمة المختصرة الذين تُعرض أعمالهم في معرض «فن الحين 2025» في اللوفر أبوظبي، وتسلّم الجائزة ومبلغ 60.000 دولار خلال حفل أقيم في اليابان.

يحوّل عمل ريوإيتشي الفائز «سكادو» الظلال إلى شكل غامر، وفي هذا العمل الفني التركيبي، يوظّف الفنان عناصر الضوء، والصوت، والضباب المتحرّك لتشكيل مشهدٍ متغيّر من الظلال؛ حيث ينفّذُ شعاع ضوءٍ ضيّق عبر طبقات من الضباب مولداً أنماطاً تظهر وتتلاشى، وهو ما يمنح الظلال حضوراً مادياً.

وفي هذا العام، ألهم موضوع «الظلال» ريوإيتشي ليصور الظل ليس كَمُنتجٍ ثانوي للضوء، بل كَمادَّةٍ تُشكّل أسلوبنا في إدراك المساحات والفراغ. واستلهم ريوإيتشي المَفهُومَ اليابانِيَّ «ما»، أي تقدير الفواصل والفراغ والمسافات بين الأشياء، ومن خلال هذا المفهوم، ابتكر ريوإيتشي بِيئَةً تَأمُّلِيَّةً تُشجّع المشاهدين على الشعور بالغياب كعنصر نابض بالحياة وحقيقي يكاد يكون ملموساً.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: "يَتشرَّفُ اللوفر أبوظبي بتوفير مِنصَّةٍ تَمنحُ الفَنّانينَ الفرصة لاستكشاف أَفكارٍ جريئةٍ وتجاوز الحدود، ونُهنِّئُ ريوإيتشي كوروكاوا على عملهِ المُتميِّزِ (سكادو)، والطريقة التي يتفاعل بها مع موضوع الظلال بشكل دقيق وبأسلوبٍ عاطفيٍّ، وتُعد النسخة الخامسة من الجائزة أكثرها نضجاً حتى الآن، ليس بما يتعلق بالمُستَوى الفَنّيِّ وحسب، بل في صداها الكبير لدى زُوّارنا أيضاً، فقد كان الترحيب بالفنّانين من المنطقة ومن اليابان تحت قبة المتحف حدثاً بالغ الأهميَّة، ويُعد تعاوننا المستمر مع ريتشارد ميل خيرَ شاهِدٍ على التزامنا المشترك بدعم الأَصواتِ الفَنّيَّةِ المعاصرة الجريئة، والاحتفاء بالتَميُّزِ الفَنّي والإبداع الذي يُشكِّلُ مُستَقبلَ الفن».

وقالت تيلي هاريسون، المدير الإداري لريتشارد ميل الشرق الأوسط: «يُقدِّمُ عمل ريوإيتشي كوروكاوا الذي يحمل اسم (سكادو) استِجابةً دقيقةً ومُتعدِّدةَ الأبعادِ لموضوع هذا العام. ويعكس نهجهُ المُستمدَّ من التَقاليدِ اليابانيَّةِ، والمرتبط بجمهور كبير، مفهوم التبادل الثقافي الذي تقوم عليه جائزة ريتشارد ميل للفنون. ويسعدنا تكريم عمل يُثري الحوار حول الفن المعاصر، ويعزّز التواصل بين مناطقنا».

اختارت الفائز لجنة تحكيم مرموقة مكوّنة من خمسة أعضاء، هم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس تحالف الاستدامة العالمي (AGS)، ومؤسس منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية، وعضو مجلس إدارة المتحف البريطاني ومركز بومبيدو، والدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، ومايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، وصوفي مايوكو أرني، منسق المعرض والمحرر المؤسس لمجلة جلوبال آرت ديلي، ويوكو هاسيغاوا، أستاذة باحثة في كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة كيوتو، والمدير السابق لمتحف فنون القرن الحادي والعشرين المعاصر في كانازاوا.

وقال الدكتور غيليم أندريه: «من خلال انضمامي إلى لجنة التحكيم هذا العام أدركت مستوى العمق والطموح الذي تميزت به الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون استجابةً لموضوع (الظلال)، حيث تعامل الفنانون الذين وصلوا إلى القائمة المختصرة مع الموضوع برؤية واضحة وخيال متميز، وفسروا الظل كمادة وذاكرة وهندسة معمارية وعاطفة، وتعكس أعمالهم ثراء الممارسات الفنية المرتبطة بالخليج العربي والمنطقة الأوسع نطاقاً، وتُظهر كيف يمكن للإبداعات المعاصرة أن تتكامل بسلاسة مع الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي. لقد كان ملهماً مشاهدة كيف يواصل معرض (فن الحين) التطور كمنصة تجمع وجهات نظر مُتنوِّعَةٍ، وتُؤكِّدُ أهمّيَّةَ الإبداع العابر للثقافات».

وقالت صوفي مايوكو آرني: «أنا سعيدة للغاية بفوز عمل ريوإيتشي كوروكاوا الذي يحمل اسم (سكادو) في النسخة الخامسة من جائزة ريتشارد ميل للفنون؛ حيث كان الممر الغامر والتفاعلي والساحر الذي ابتكره أحد أكثر الأعمال الفنية زيارةً وتقديراً في معرض (فن الحين 2025) في اللوفر أبوظبي، لأنه لامس مشاعر الزوار من جميع الأعمار والخلفيات، وقدم تفسيراً جديداً لموضوع هذا العام «الظلال». وتستمر الجائزة في الاحتفاء بمهارة الفنانين المعاصرين في تجسيد قصص مؤثرة تعكس روح عصرنا، مسلطة الضوء هذا العام على استخدام التكنولوجيا والوسائط الجديدة لإثارة المشاعر من خلال الضوء والمساحات الحدية».

وقال ريوإيتشي كوروكاوا: «أشعر بامتنان كبير لهذا التكريم، وتشرفت بالمشاركة في معرض (فن الحين 2025)، فقد تمكنت من خلال هذه الفرصة من مشاركة عملي مع جماهير جديدة، وأن أكون ضمن مجتمع استثنائي من الفنانين. وفي العمل الفني (سكادو) وظّفت الضوء والضباب والصوت لجعل الظلال تُشكّل الفضاء نفسه، بحيث يصبح الغياب والفترات الفاصلة وتحوّلات العتمة عناصر تكاد تكون ملموسة، ويستكشف هذا العمل كيف تشكِّل الظلال إدراكنا، وكيف يمكن لِما هو غير مرئي أن يكتسب حضوراً خاصاً به، وبهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر إلى متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل على دعمهما للفنّانين، وحرصهما على توفير مساحة يتطور فيها الإبداع».

يذكر أن معرض «فن الحين 2025» تلقى في نسخته الخامسة أكثر من 400 عرض مشروع من فنانين مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إضافة إلى فنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبطين بدول الخليج العربي، وستظل الأعمال التي وصلت إلى القائمة المختصرة، والتي أنجزها كل من أحمد الأقرع، وجُميري، وريوإيتشي كوروكاوا، وحمرة عباس، ورينتارو فيوس، والثنائي يوكوماي وبوعياد، معروضة في اللوفر أبوظبي حتى 28 ديسمبر 2025.

وأصبح معرض «فن الحين» منصة رئيسية لتسليط الضوء على الفنانين المعاصرين من المنطقة والعالم، حيث يُقدم مجموعةً واسعةً من الوسائط ووجهات النظر.