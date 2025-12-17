الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة»: اللغة العربية أداة رئيسة للتعبير عن هويتنا

«دبي للثقافة»: اللغة العربية أداة رئيسة للتعبير عن هويتنا
17 ديسمبر 2025 15:06

دبي (الاتحاد)
أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اللغة العربية تُشكّل إحدى ركائز الحضارة البشرية، وحاضنة غنية للمعرفة والثقافة والفنون، ما يعكس أهمية دورها في تطوير المحتوى الثقافي الإنساني، مشيدةً بجهود دولة الإمارات وحرصها على حفظ اللغة العربية وحمايتها، والنهوض بها في مختلف المجالات، وترسيخ مكانتها العالمية بوصفها جسراً للتواصل والحوار البنّاء بين الثقافات. وقالت: «تُعد اللغة العربية عماد الثقافة، ولغة الإبداع والابتكار، ومرآة تعكس ثراء مخزوننا الثقافي والمعرفي، وأداة رئيسة ومؤثرة للتعبير عن تراثنا الأصيل وهويتنا الوطنية.
ويُمثل اليوم العالمي للغة العربية مناسبة استثنائية للاحتفاء بلغتنا وإبراز جمالياتها وما تتميّز به من مرونة وإسهامات في العلوم والمعارف المختلفة، وقدرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي نشهدها اليوم».
وأضافت: «تواصل «دبي للثقافة» عبر مبادراتها المبتكرة وفعالياتها الثقافية، تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في الآداب والترجمة والنشر، وفتح الآفاق أمام الشعراء والأدباء، وتحفيزهم على إثراء المشهد الثقافي المحلي. كما تعمل من خلال مشروعاتها وبرامجها المتنوعة على تطوير اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع، وتشجيع ثقافة القراءة وتنمية مهارات التعبير لدى الأجيال القادمة».

