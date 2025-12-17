الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

قصائد تتغنى بلغة الضاد في «بيت الشعر»

قصائد تتغنى بلغة الضاد في «بيت الشعر»
17 ديسمبر 2025 15:18

الشارقة (الاتحاد)

 

في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء والاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، نظّم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية، شارك فيها كل من الشعراء: سلطان الضيط، من السعودية، آية وهبي، من السودان، وطارق الجنايني من مصر، وذلك بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت.
قدمت الأمسية الإعلامية السورية بيلسان أحمد، وافتتحت القراءات مع الشاعر سلطان الضيط، الذي قدم نصوصاً دارت مواضيعها بين تساؤلات الشاعر الروحية في عوالم الكتابة ومشاعره الإنسانية، فقرأ نصاً بعنوان «البيانُ رقم واحد لِلقَلَق»، كما ألقى نصاً عن الحب وما فيه من مشاعر رقيقة ومتناقضة، عنوانه «ظلٌّ يُخطئُ في الباب»، وبعد ذلك، قرأت الشاعرة آية وهبي بعض قصائدها، وبدأت بقصيدة عن اللغة العربية، التي جالت بين أوصافها ومدحت معانيها وخصوصيتها الثقافية. أما في نصها المعنون «رسالة إلى الشابي»، فقد وجهت أبياتها إلى الشاعر التونسي «أبو القاسم الشابي» مؤكدة على فرادته وإبداعه. واختتم الأمسية الشاعر طارق الجنايني، الذي قرأ قصيدة في مديح اللغة العربية عنوانها «بنت النور» مزجت أبياتها بين العاطفة والبلاغة. وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدمة الأمسية.

المصدر: وام
اللغة العربية
