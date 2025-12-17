الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«إكسبوجر» يحتفي بأثينا ضيفَ شرف دورته العاشرة

«إكسبوجر» يحتفي بأثينا ضيفَ شرف دورته العاشرة
17 ديسمبر 2025 17:10

الشارقة (الاتحاد)

يحتفي المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بالعاصمة اليونانية أثينا ضيف شرف في دورته العاشرة، عبر تجربة بصرية تحمل عنوان «فضاء أثينا»، وتضم أكثر من 140 عملاً فنياً لستة فنانين بصريين، وتقدم سرداً مصوراً يلتقط ملامح المدينة وحكاياتها، ويستحضر ما تختزنه من ذاكرة حضارية.

ويأتي جناح أثينا ضمن ركن «فضاءات» المخصّص للسرد القصصي المصور، الذي يعيد المهرجان من خلاله تقديم المعارض بوصفها منظومات ثقافية متكاملة يقرأها الزائر ويعيشها كحكاية واحدة، لا كأعمال فنية منفصلة تعرض جنباً إلى جنب. وخلال أيام المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة بالشارقة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026، يقدّم «فضاء أثينا» أعمالاً حازت اعترافاً دولياً لما تطرحه من موضوعات إنسانية عميقة توثق حياة مجتمعاتٍ مهمشة، وتنوّه بجهود ممارسات الحفاظ على الهوية، وترصد التداعيات الإنسانية للتحولات الاجتماعية. ويتقاطع هذا التوجه مع شعار إكسبوجر 2026: «عقد من السرد القصصي البصري»، مؤكداً مكانة المهرجان كنقطة لقاء عالمية للثقافة البصرية والأفكار الإبداعية. وتجمع دورة عام 2026 من «إكسبوجر» أكثر من 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً في أكثر من 570 فعالية، تشمل 95 معرضاً تتضمن 3.200 عمل فني، و126 خطاباً وجلسة، و72 ورشة عمل، و280 جلسة تقييم السير الفنية، إلى جانب معرض تجاري لأبرز العلامات الرائدة في تقنيات التصوير.

