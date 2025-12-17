اختتام مرحلة الـ 48 من «شاعر المليون» في موسمه الـ 12

أبوظبي (وام)

اختُتمت مساء الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منافسات مرحلة الـ«48» من برنامج «شاعر المليون» بتأهل الشاعرين حمد عويّد العنزي من الكويت، وأحمد خليفة محمد الكعبي من الإمارات إلى مرحلة الـ«24»، وذلك في الحلقة الثامنة المباشرة من الموسم الثاني عشر للبرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري.حضر الحلقة، التي بثت مباشرة عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وأحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، ومبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «الهيئة»، وعدد من المسؤولين في «الهيئة»، بجانب عضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وجمهور من الإعلاميين ومحبي الشعر النبطي.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهُّل الشاعرين العنزي والكعبي إلى المرحلة التالية، بنتيجة 49 درجة من 50 للأول، و47 درجة للثاني.

وفي بقية النتائج حصل سالم مقعد الشمري، من السعودية، على 46 درجة، فيما حصل أحمد ناصر الوزان، من الأردن، على 45 درجة، وعامر العايذي، من السعودية، على 44 درجة، وحصل سلطان الحوالي، من الكويت، على 43 درجة، في انتظار تأهُّل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون»، كي يكتمل نصاب مرحلة الـ24.

كما أُعلن في بداية الحلقة التي قدمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، عن تأهُّل الشاعر واصف علي، من سوريا، إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وحصل على 93 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم، ودرجات تصويت الجمهور.

وخلال فعاليات الحلقة قدمت فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، بقيادة مبارك العتيبة، عرضاً لفن المخولفي، جسّد حضوراً تراثياً عكس أصالة الفنون الشعبية، وأثرى أجواء الأمسية.

وضمن اهتمام البرنامج بتسليط الضوء على نجوم الشعر في الوطن العربي، حاور الشاعر فيصل العدواني خلال الأمسية أحد نجوم الموسم السابع من البرنامج الشاعر طلال سعيد النشيرا، الذي امتدح حرص القائمين على البرنامج على التواصل مع الشعراء، الذين حَظُوا بالمشاركة في مواسم البرنامج المختلفة، وألقى قصيدتين نالتا تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح.

وفي ختام الأمسية، تحدث الدكتور سلطان العميمي عن آلية ومعايير التنافس الإضافي لشعراء المرحلة القادمة التي ستبدأ الأسبوع القادم، موضحاً أن البرنامج درج على ترك هذه المعايير لبداية انطلاقة كل مرحلة بعينها، حيث يتم الإعلان عن المعايير في حينها، وذلك بغية توفير عنصر المفاجأة للجمهور وللشعراء، فيما أثنى على المستوى الشعري لمنافسات هذه الحلقة، مشيراً إلى شدة التنافس، وجمال وتميز النصوص التي قدمها الشعراء.

وضمت مرحلة الـ«48» من «شاعر المليون» التي اختُتمت، ثماني أمسيات تنافَس في كل أمسية ستة متسابقين، تأهل منهم إلى المرحلة التالية شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم، وصوَّت الجمهور لشاعره المفضل من بقية المتنافسين لإكمال الثلاثي المتأهل من كل حلقة.

وسيتنافس الشعراء الأربعة والعشرون المتأهلون في أربع أمسيات، ليتأهل ثلاثة من المتنافسين الستة في كل أمسية، منهم شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم والبقية بتصويت الجمهور، لينتقل 12 شاعراً إلى المرحلة التي تليها، ويتنافس فيها الشعراء خلال أمسيتين بالآلية السابقة نفسها، ليصعد ستة شعراء إلى المرحلة الرابعة التي يتنافسون فيها دون استبعاد أي متسابق، وتُحسب فيها درجات الشعراء من 60 درجة للجنة (30 منها في الأمسية الأولى، ومثلها في الأمسية النهائية)، و40 درجة من تصويت الجمهور، ويتم احتساب الدرجات في الأمسية الختامية لتحديد المراكز من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز السادس على جائزة 600 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون درهم، وصاحب المركز الرابع يحصل على مليون درهم، وثلاثة ملايين درهم للمركز الثالث، وللمركز الثاني أربعة ملايين درهم، فيما تبلغ جائزة الفائز بالمركز الأول خمسة ملايين درهم، إضافة إلى تتويج صاحبه ببيرق الشعر ولقب شاعر المليون.