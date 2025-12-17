الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات يومه الخامس

«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات يومه الخامس
17 ديسمبر 2025 21:00

الشارقة (الاتحاد)
تواصلت مساء الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري بمنطقة الكهيف، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، إلى جانب مجموعة من الفنانين المحليين والعرب والمهتمين بالشأن المسرحي. وشهد الجمهور عرض مسرحية «ليلى ومئة ليلة»، من تأليف طالب الدوس وإخراج فالح فايز، والتي قدمتها فرقة «السعيد للإنتاج الفني» القطرية. شارك في تجسيد الأدوار مجموعة من الفنانين، منهم: إبراهيم العمادي، وعلي سلطان، وطالب الدوس، وإبراهيم لاري، وحنان صادق، وفيصل رشيد، وخالد الحميدي، وعبدالله مبارك، وسمير جبر، وإبراهيم مبروك «موري»، وخالد يوسف، وأمينة الوكيلي، وفيصل شداد، وفاطمة الشروقي. وفي المسامرة النقدية حول العرض، التي أدارها الفنان جمال الصقر «البحرين»، أشاد المتحدثون بالبنية المركبة للنص ورؤية المخرج، ونجاح العرض في خلق موازنة مبدعة بين التراجيديا والكوميديا. وأثنى مخرج العرض على تجربة مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ووصفها بالفريدة، مشيراً إلى أنه عمل على تطوير النص بالتعاون مع المؤلف لمدة ثلاث سنوات لضمان مشاركة متميزة تليق بمستوى المهرجان. وفي ختام المسامرة، كرم أحمد بورحيمة، مدير المهرجان، كلاً من مخرج العرض ومدير المسامرة النقدية.
 

أخبار ذات صلة
مسرحية «الكنز».. صراع الخير والشر
«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات دورته التاسعة
مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©