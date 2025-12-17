«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعاليات يومه الخامس

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت مساء الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري بمنطقة الكهيف، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، إلى جانب مجموعة من الفنانين المحليين والعرب والمهتمين بالشأن المسرحي. وشهد الجمهور عرض مسرحية «ليلى ومئة ليلة»، من تأليف طالب الدوس وإخراج فالح فايز، والتي قدمتها فرقة «السعيد للإنتاج الفني» القطرية. شارك في تجسيد الأدوار مجموعة من الفنانين، منهم: إبراهيم العمادي، وعلي سلطان، وطالب الدوس، وإبراهيم لاري، وحنان صادق، وفيصل رشيد، وخالد الحميدي، وعبدالله مبارك، وسمير جبر، وإبراهيم مبروك «موري»، وخالد يوسف، وأمينة الوكيلي، وفيصل شداد، وفاطمة الشروقي. وفي المسامرة النقدية حول العرض، التي أدارها الفنان جمال الصقر «البحرين»، أشاد المتحدثون بالبنية المركبة للنص ورؤية المخرج، ونجاح العرض في خلق موازنة مبدعة بين التراجيديا والكوميديا. وأثنى مخرج العرض على تجربة مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ووصفها بالفريدة، مشيراً إلى أنه عمل على تطوير النص بالتعاون مع المؤلف لمدة ثلاث سنوات لضمان مشاركة متميزة تليق بمستوى المهرجان. وفي ختام المسامرة، كرم أحمد بورحيمة، مدير المهرجان، كلاً من مخرج العرض ومدير المسامرة النقدية.

