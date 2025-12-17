«التربوي للغة العربية لدول الخليج» يحتفي باليوم العالمي لـ«العربية»

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتفى المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، باليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.ويأتي تنظيم هذا الاحتفال السنوي، انسجامًا مع توجيهات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، والخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا)، وتجسيداً لتطلعات القيادات الرشيدة نحو إبراز مكانة اللغة العربية ودورها الحضاري والعلمي.

وأكد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، في كلمته خلال الاحتفال، الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، في إطلاق المبادرات النوعية الهادفة إلى النهوض باللغة العربية، من خلال البرامج والفعاليات والجوائز المتخصصة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها التاريخية والعلمية، وتعزيز حضورها في ميادين المعرفة والتواصل الحضاري. وثمّن مدير المركز إسهامات صاحب السمو حاكم الشارقة في خدمة اللغة العربية، وجهوده في دعم المؤسسات التعليمية والتربوية المعنية بها، مشيراً إلى مبادرات سموه المتعددة، وفي مقدمتها مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، إضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في صون اللغة العربية والنهوض بها.

وأعلن الحمادي عن الإصدارات الجديدة للمركز لعام 2025، ومن أبرزها إصدار بعنوان «إطار الاختبارات الدولية والإقليمية للغة العربية»، والذي جاء استجابة للحاجة إلى إعداد إطار معياري للاختبارات في اللغة العربية على غرار الاختبارات الدولية المعتمدة. كما استعرض أبرز المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها خلال الدورة 2025-2026، والتي تشمل مؤتمرات علمية، وبرامج تدريبية، ونسخة جديدة من برنامج مناهزات اللغة العربية الخليجية، إلى جانب مسابقات في الشعر والقصة والرواية على مستوى دول الخليج. وشهدت الاحتفالية عروضاً مرئية تناولت مسيرة اليوم العالمي للغة العربية، إلى جانب الإعلان عن الدراسات والإصدارات الجديدة للمركز خلال العام الحالي. وألقى الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، كلمة أكد فيها أن اللغة العربية تمثل وعاء الهوية وذاكرة الحضارة، مشدداً على أهمية تطوير أدوات تعليمها وتحديث طرائق استخدامها مع الحفاظ على أصالتها وجمالها. كما ألقى الدكتور سعيد بالليث الطنيجي، رئيس جمعية حماية اللغة العربية، كلمة أكد فيها أن حماية اللغة العربية مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً إلى تعزيز حضورها في المناهج التعليمية، والخطاب العام، والفضاء الرقمي لضمان استدامتها لغةً حية قادرة على مواكبة متطلبات العصر. واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين في برنامج الاحتفالية، والندوة العلمية التي نظمها المركز بهذه المناسبة تحت عنوان «مسارات مبتكرة للغة العربية: سياسات وممارسات لمستقبل لغوي أكثر شمولاً»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

كما تضمن البرنامج معرضاً للخط العربي، وجلسة شعرية بعنوان «القوافي تحتفي بالعربية»، شارك فيها عدد من الشعراء من دولة الإمارات ودول الخليج.

