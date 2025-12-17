الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

محمد المر: اللغة العربية محرك للحضارة الإنسانية عبر العصور

18 ديسمبر 2025 00:55

دبي (وام) قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إنه منذ تأسيس مكتبة محمد بن راشد، وضعنا في مقدمة أولوياتنا واستراتيجيتنا تمكين اللغة العربية، عبر الحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، وتعزيز حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة والفنون، من خلال تشجيع الكُتّاب والأدباء والمبدعين على إثراء الإنتاج الفكري باللغة العربية وترجمته».
وأضاف المر، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: «حرصنا على إطلاق مبادرات ملهمة عدة لتحقيق هذه الرؤية، ومنها الذراع المؤسسي للنشر والترجمة من مختلف اللغات العالمية إلى العربية، ومبادرة "عالم بلغتك" التي تتيح للزوار قراءة وسماع الكتب بعدة لغات عالمية من بينها العربية، إلى جانب تنظيم جائزة محمد بن راشد للغة العربية، بما يدعم استدامة الإرث العربي، ويضمن استمرارية دوره الحضاري والمعرفي في حاضر ومستقبل الأمة».وتابع: «نحتفي بإرث غني بالحكمة والجمال، لغة لم تقتصر على كونها وسيلة للتواصل، بل كانت محركاً للحضارة الإنسانية عبر العصور، وساهمت في نقل المعرفة، وتطوير العلوم والفلسفة، وبناء منظومة ثقافية أثرت العالم، كما لعبت دوراً محورياً في توثيق التاريخ، وتعزيز القيم الإنسانية، وإثراء الفكر الإنساني، وبناء جسور التبادل الثقافي بين الأمم». ودعا معالي محمد المر إلى توسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، والمكتبات، والمراكز الثقافية، والجامعات، لتعزيز حضور اللغة العربية في جميع المجالات الثقافية والتعليمية والإعلامية، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية في نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة.
 

