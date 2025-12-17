الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. سعيد الكعبي يكتب: الصوت.. والصمت

د. سعيد الكعبي يكتب: الصوت.. والصمت
18 ديسمبر 2025 00:59

الصوت.. والصمت رفيقان دائمان، يحمل كل منهما معاني ودلالات تتجاوز حدود المسموع والملموس، علاقة أزلية ولدت بولادة سيدنا آدم. الصوت والصمت هما جزء من دورة الحياة، في اللحظات الصاخبة نصمت لنحقق التوازن، وفي اللحظات الهادئة نبحث عن الصوت وإن كان مبحوحاً. إنها الحياة مزيج من الأحداث الصاخبة والهادئة الذي يشكّل نسيج وجودنا.الصوت.. هو العلامة التي تتيح لنا التواصل مع العالم بثرثرة، يلفت الانتباه، يثير العواطف، يحمل رسائل واضحة كالشمس في سماء صافية، أو مشفرة كالمعنى الذي حبسه شاعر وسط أحشائه.
الصمت.. هو فم مغلق يسجن الحروف، تتعاطف معه جوارحنا فتظهره. صمت مفجوع، صمت مظلوم، طفل ينتظر الأمل، كهل جار عليه الزمان، محتاج صده نمرود، عزيز في جلسة لئام، طريح فراش غزته الإبر وسكنت معدته الأدوية.
الصمت.. مساحة لانتظار الصوت، الهدوء الذي يسبق العاصفة أو نزول المطر، ملاذ من الفوضى والترقب، وطريقة للتواصل العميق، هو حالة من السلام أو التوتر. الصمت أبلغ من الكلام أحياناً، يعطي للعقل مساحة لملء الفراغ بالأفكار والمشاعر. الطبيعة.. هل صمتها صوت؟ أم صوتها صمت؟ غيوم باكية بصمت، وموجة ترقص بصخب، كراسي خشبية بزاوية منسية، فرحة تسترق السمع من عاشقين، وكراسي فاخرة تصرخ حزناً من صراع الأقارب.
تألم وردة قُدمت صديقتها قرباناً لمناسبة تبدو للعيان أنها سعيدة، حفيف الأشجار حولها يحتفي بقدوم الربيع، ودموع المطر التي تطرق نوافذنا المغلقة فجر يوم شتوي، وجريان نهر يحمل أسرار البشر.
* خاتمة: الصوت والصمت ليسا متعارضين بل متكاملين، قوة كل منهما تتجلى في وجود الآخر. الصوت قد يبرز ويصبح أكثر تأثيراً من الصمت، والصمت، بدوره، يمكن أن يكون أكثر عمقاً من ضجيج الصوت. هذا التوازن هو ما يجعل الحياة غنية ومعقدة. فكيف يمكن للصوت والصمت أن يتكاملا في حياتنا؟
 

أخبار ذات صلة
د. سعيد الكعبي يكتب: دورة الحياة
د. سعيد الكعبي يكتب: الغربة والقُربة
سعيد الكعبي
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©