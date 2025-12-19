السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي» قصص لرؤية الذات والعالم

مروة العقروبي
20 ديسمبر 2025 01:03

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت «الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي» عام 2009، كفكرة تسعى لأن تضع أدب الطفل العربي في المكان الذي يستحقه عالمياً، وأن تقول بثقة، إن القصص المنشورة بالعربية قادرة على منافسة أفضل ما يُكتب للأطفال في أي لغة أخرى.
وخلال أكثر من عقد، تحوّلت هذه الفكرة إلى حراكٍ ثقافي متنامٍ: من 47 مشاركة من 8 دول عربية في الدورة الأولى، إلى أكثر من 300 مشاركة سنوياً من أكثر من 20 دولة من الوطن العربي والعالم. وبين البداية والاتساع، تمدّدت الجائزة من حدود التكريم الأدبي إلى صناعة أثرٍ طويل المدى يرتكز على تعزيز أدوار المؤلفين والرسامين والناشرين، بما يعيد تشكيل علاقة الطفل العربي بالقراءة.
ولا يمكن قراءة تطور الجائزة بمعزلٍ عن المشهد الثقافي في الشارقة، ذلك المشهد الذي ترسّخ برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، حيث تحوّلت القراءة والنشر إلى ركيزتين للتنمية الثقافية المستدامة.
وأكدت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن هدف الجائزة منذ البداية كان بناء مساحة إبداعية حقيقية تعكس الطفل العربي كما هو، وتمنحه قصصاً يرى فيها ذاته ولغته ومشاعره وواقعه، ضمن سردٍ صادق يليق بتجربته اليومية، ويُشعره أن الأدب كُتب له فعلاً.
وتشير العقروبي إلى أن الرؤية الثقافية في الشارقة تنطلق من إيمانٍ راسخ بأن الثقافة تبدأ من الطفولة، وأن الاستثمار في خيال الطفل هو استثمار في المستقبل المشترك، لأن الخيال هو البذرة الأولى للمعرفة والوعي والقدرة على التخيل والتغيير.
وتختتم بالقول: «إن الجائزة، في كل دورة، تكشف أصواتاً جديدة وطرائق مختلفة لرؤية العالم، وتعيد ترسيخ الإيمان بقوة اللغة العربية وقدرتها على حمل قصصٍ ذات معنى إنساني واسع»، مشيرة إلى أن قصة الجائزة مستمرة، وستظل تبدأ دائماً بتلك العبارة التي تشبه ذاكرة الطفولة العربية: «كان يا ما كان».

آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
