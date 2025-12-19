«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يسلط الضوء على أهمية التاريخ الشفاهي

أبوظبي (الاتحاد)



نظم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» سلسلة محاضرات في مجال التاريخ الشفاهي في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في أبوظبي، حضرها عدد كبير من الطلبة وأعضاء الجهاز التدريسي، وقد ركزت المحاضرات على أثر التاريخ الشفاهي في حفظ الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وأهمية ربط الأجيال بماضي الآباء والأجداد، والاستفادة في تحويل التراث إلى مصدر حي للمعرفة، ومدى إمكانية تسخير التقنيات المتقدمة في مجال تطوير مقابلات التاريخ الشفاهي وحفظها.

وقدم الخبراء والمختصون في مجال التاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرات في كل من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة بن زايد للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا في أبوظبي، وجامعة ليوا فرع مدينة العين، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية... وغيرها.

وجاءت هذه المحاضرات بالتزامن مع عام المجتمع، وتشجيعاً للطلبة على إجراء مقابلات مع ذويهم تمتيناً لعرى الترابط الأسري، وتعزيزاً للهوية الوطنية لديهم، ووصولاً إلى المعلومات التي تثري أرشيف التاريخ الشفاهي الذي يعدّ جزءاً مهماً من ذاكرة الوطن.

وتضمنت المحاضرات تعريفاً بالتاريخ الشفاهي، وأهمية مقابلات شهود العصر في جمع معلومات تكمل الوثائق التاريخية، وتثري الذاكرة بمآثر الآباء والأجداد وألوان حياتهم في البر والبحر وفي الحلّ والترحال، وتسلط الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية، وتعرّف بألفاظ اللهجة المحلية الإماراتية، وذلك بمجمله يعدّ رسوخاً للقيم العريقة، وتعزيزاً للانتماء للوطن والولاء لقيادته.

وأشار المحاضرون إلى أبرز مواضيع التاريخ الشفاهي، وركزوا أيضاً على أداء الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع التاريخ الشفاهي بوصفه شكلاً مهماً من أشكال التوثيق التاريخي وحفظه، وتوظيفه في المحاضرات الأكاديمية، وفي الإصدارات التي يقدمها للمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في مراحل تطورها المختلفة، وأكدوا اهتمامهم وحرصهم على أن تكون الآليات والاستراتيجيات ومؤشرات الأداء التي يتم بموجبها جمع التاريخ الشفاهي وحفظه منسجمة مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.